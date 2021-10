Yotuel Romero revela cuál fue su primera conversación con Beatriz Luengo

La historia empezó en 2005 y sus dos protagonistas siguen escribiendo capítulos. Esos protagonistas son Yotuel Romero y Beatriz Luengo, que se conocieron rodando Un paso adelante hace 16 años y que decidieron pasar por el altar por primera vez en 2008.

... Por primera vez porque pronto ¡habrá segunda boda! La pareja, que tiene dos hijos en común, volverá a casarse en 2022, cuando celebren 17 años juntos.

Yotuel se lo propuso a Luengo el 3 de septiembre de 2021 en Instagram y ella respondió con un "¡cada día!". Una semana después, la cantante lo reconfirmó en una entrevista con El Mundo asegurando que pasará por el altar "de blanco, con flores" en una ceremonia que será una mezcla entre la religión de Yotuel y la suya. "Ahora que tenemos dos niños hemos pensado que sería bonito. Me parece una buena manera de casarse. No me quiero casar con mascarilla. Así no se puede besar al novio", aseguró.

En estos años juntos han pasado muchas cosas y muchas inolvidables como el día que entablaron su primer contacto y del que ha hablado Yotuel en Instagram.

"Aún recuerdo el primer día que te conocí en Un paso adelante. Me pediste azúcar para el café ☕ 🙏🏾 Ese mismo día dejé todo mi azúcar a tu lado 😘 Beatriz Luengo, gracias por dejarme entrar en tu vida 🙏🏾💃🏻🕺🏾👶🏽👦🏽", publicó el artista después de ser expulsado de MasterChef Celebrity. La respuesta de Luengo no tardó. "Eres el mejor. Siempre orgullosa de ti. Cada día más ❤️".

Lo de Beatriz y Yotuel es casi una historia de amor a primera vista. Se conocieron en 2005 y pronto empezaron una relación que los llevó al altar en 2008. Fue una boda en Las Vegas, un poco atípica. "Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto", contó la artista sobre este enlace en el que estuvo presente Pau Donés, con quien acabaron cantando La Flaca.

No hubo familia que sí estará en esta boda, a la que tampoco faltarán los hijos de la pareja, D’Angelo y Zoe, ni tampoco Yotuelito, hijo de una anterior relación de Yotuel que nació en 2000. Esperemos que de este enlac lleguen más fotos que del primero.