Beatriz Luengo habla del postparto: "Tengo el estómago abultado"

Han pasado dos meses desde que Beatriz Luengo diera a luz a su segunda hija, Zoe, en Miami el pasado mes de abril de 2021. La cantante, que tiene otra hija fruto de su matrimonio con Yotuel, está viviendo esta segunda maternidad de forma "diferente", tal y como ha confesado en una entrevista a la revista ¡Hola!.

La adaptación está siendo llevadera, aunque confiesa que su hijo mayor, el pequeño D’Angelo de solo 5 años, concentraba todas las atenciones hasta ahora y que está asimilando que tiene un hermano con el compartir el cariño de sus padres.

En su entrevista, Beatriz Luengo también ha confesado el total de kilos que cogió durante el embarazo, una cifra superior a los nueve kilos que recomiendan los médicos. "Con este embarazo he cogido 20 kilos. Aunque siempre he comido sano, he retenido mucho líquido. Todavía me quedan cinco kilos", asegura.

Los efectos del embarazo en el cuerpo

La cantante sigue esforzándose por recuperar su figura, aunque ha pasado muy poco tiempo desde que tuvo a su bebé y el cuerpo de la mujer tarda en volver a su ser. "Tengo mucha suerte porque soy muy fibrada. Aunque tengo abultado el estómago, está duro. Tampoco tengo estrías porque tengo muy buena piel".

De esta forma, Beatriz Luengo ha querido dar visibilidad al proceso de postparto en el cuerpo de la mujer y cómo cada embarazo causa un efecto distinto en cada una.