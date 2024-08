Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta se casa en medio de la disputa por el santuario

Yuyee y Chris Korn se han comprometido. La exmujer de Frank Cuesta ha compartido en su cuenta de TikTok el vídeo del momento en que su novia se arrodilló y le pidió matrimonio. Ambas se han abrazado y han sonreído a cámara enseñando el anillo.

La petición de mano ha ocurrido durante el 51º cumpleaños de Yuyee, al evento solo han asistido los más cercanos a la pareja y los familiares de Chris Korn.

En una entrevista, la exmujer de Cuesta ha contado que conoció a Chris hace tan solo 6 meses. "Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024", ha revelado.

"Sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", ha añadido Yuyee.

"He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos", ha concluido la exmodelo.

Su felicidad se ha visto envuelta por la disputa por el Santuario Libertad, que Frank Cuesta deberá abandonar antes del año que viene ante las negativas de Yuyee de ponerlas a su disposición. Aunque ya tendría otro terreno para poder trasladar a sus animales.