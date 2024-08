Yuyee se pronuncia y acusa a Frank Cuesta de no ser un buen marido: "Nunca me sentí querida"

Yuyee y Frank Cuesta están envueltos en una gran polémica tras divorciarse el pasado mes de diciembre. Ambos tienen cinco hijos en común y han estado casados durante 22 años, y ahora Yuyee por fin se ha pronunciado públicamente sobre todos los frentes abiertos de este conflicto.

En una entrevista conEl Mundo, Alissa 'Yuyee' Intusmith se ha sincerado sobre los duros años de matrimonio que vivió, sobre la cantidad económica que Frank Cuesta debe pagarle como pensión tras el divorcio o sobre el alquiler que Yuyee le exige a su exmarido por el santuario que él tiene en Tailandia y que está a nombre de ella. También ha hablado sobre el nuevo romance que mantiene con otra mujer, así como sobre la implicación de sus cinco hijos en toda esta polémica.

Sobre su matrimonio

Yuyee ha estado seis años y medio en una dura cárcel de Tailandia por poseer cinco miligramos de cocaína. Frank Cuesta se involucró públicamente sobre este asunto para conseguir que saliera de la cárcel cuanto antes. Y sobre todo esto se ha pronunciado ahora Yuyee.

"Me está costando llevar una vida normal y me siento muy amenazada por todo esto", ha dicho, explicando que su objetivo es salvaguardar su seguridad.

En cuanto a su matrimonio, ha comentado: "Tuvimos nuestros problemas sin resolver y es importante que la gente entienda que hay mucho más en la historia de lo que se ha contado, pero no todo tiene que salir a la luz. Durante 22 años, nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña. Tan incomprendida, que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control".

Y ha añadido: "Mi relación pasada con Frank fue complicada. Como pareja, todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante. [...] Lo que él dice son cosas que nada tienen que ver conmigo ni con la persona que soy. Y que yo nunca le haría algo así".

Sobre la pensión

Tras el divorcio, Frank Cuesta está obligado a pasarle una pensión económica a Yuyee, aunque no firmaron ningún acuerdo legal. Ella le acusa ahora de no cumplir con este deber. "Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía", ha dicho ella.

"Cuando conocí a Chris [la novia actual de Yuyee], Frank redujo mi pensión a 100.000 baht [alrededor de 2.500 euros] y luego todavía rebajó más la cantidad. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes, es su responsabilidad. Pero yo me fie de su palabra", ha concluido sobre este tema.

Sobre este tema se ha pronunciado Frank Cuesta este miércoles. "Al parecer, se está diciendo por ahí, que no pagaba una supuesta pensión a mi ex. ¡Es cierto! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta de que el dinero no se ahorraba", ha escrito en sus redes sociales.

Sobre el santuario

Frank Cuesta tiene un santuario de animales en Tailandia, pero en realidad está a nombre de Yuyee. Ahora, ella le ha pedido un alquiler. "Desde un principio, la propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Mi vida acabaría si eso sucediese. Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse", ha confesado.

"Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank dijo que no estaban listos para esa responsabilidad. Insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura. Ahora, él me alquila la propiedad. [...] Nunca tuve intención de que este santuario fuera una moneda de cambio, y las vidas de los animales no son negociables", ha zanjado sobre este tema.

Sobre su relación homosexual

Tras el divorcio, Yuyee ha iniciado una nueva relación romántica con otra mujer. "Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", ha dicho.

Sobre mantener una relación homosexual en Tailandia, ha comentado: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia".

Sobre sus hijos

Zape, uno de los hijos de Frank Cuesta y Yuyee, se ha posicionado a favor de su padre. "Le diría [a mi madre] que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", ha dicho.

Por su parte, Yuyee ha lamentado que la polémica entre ella y Cuesta haya afectado a sus hijos, y les ha mandado un mensaje desde la entrevista. "Quiero disculparme por haberos involucrado en problemas de adultos. Intenté con todas mis fuerzas manteneros al margen para que pudierais disfrutar de vuestra infancia, para que pudierais vivir como niños. Pero parece que no fui capaz de protegeros de todo esto. Quiero pedir perdón por eso, chicos. Mamá nunca quiso involucraros", ha zanjado.