Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy o Die Antwoord, encabezan el cartel de Cruïlla Barcelona

La organización de Cruïlla Barcelona acaba de dar una rueda de prensa en la que ha presentado el line up que cuenta con grandes nombres de primer nivel: Jamiroquai, Pet Shop Boys, Die Antwoord, Two Door Cinema Club o The Prodigy son algunos de los artistas que actuarán en esta edición del festival.

Cruïlla Barcelona anunciaba sus primeras confirmaciones el pasado mes de diciembre entre las que encontrábamos a Kase O, Los Fabulosos Cadillac, The Lumineers, Yousour NDOUR y Patrice.

Ahora, la organización ha dado una rueda de prensa anunciando el cartel al completo en el que encontramos grandes sorpresas. Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ryan Adams, Little Steven & The Disciples Of Soul y The Lumineers son los grandes reclamos de esta edición.

Pero también hay que prestarle mucha atención a la parte media del cartel, en la que continuamos encontrando grandes nombres como Parov Stelar, Txarango, Jain, Dorian o Neuman.

Cruïlla Barcelona se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona y ya se pueden adquirir los abonos por 110 euros.