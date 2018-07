El regreso de LCD Soundsystem y el “apagón” de Tame Impala en el primer día del Primavera Sound

Para los que no tuvimos la suerte de tener el día libre para disfrutar en el Beach Club, el nuevo escenario de música electrónica de esta edición, iniciamos la primera jornada del Primavera Sound con algunos conciertos antes de que cayera el sol.

Sin duda uno de los grandes reclamos de la tarde era Daughter, el grupo británico salió al escenario Heineken para demostrar que sus canciones suenan incluso mejor en directo que en la versión de estudio.

La impecable voz de Elena hizo de un concierto tan multitudinario algo casi íntimo con canciones como How, con la que empezaron su repertorio, New Ways o la nostálgica y aplaudida Youth.

Dos horas después en el mismo escenario empezaba otro de los grandes nombres del día: Explosions in the Sky. Con el público completamente en silencio los de Texas desplegaron una genial puesta en escena compuesta por piezas de su último trabajo, el genial The Wilderness, con otros cortes de discos anteriores.

Sin prácticamente tiempo para pasar al escenario H&M, situado justo delante, a los pocos minutos daba comienzo uno de los cabeza de cartel del Festival. Tame Impala salía al escenario para desatar toda la emoción contenida con Explosions in the Sky.

Los australianos empezaron su directo con canciones de su último disco Currents haciendo bailar a todos los presentes con éxitos como Let It Happen o The Less I Know The Better.

Desafortunadamente un problema técnico hizo que pararan de golpe hacia el final de Eventually, que en un primer momento parecía que dejaban de cantar para dar paso al público en los coros pero que se prolongó durante 10 minutos.

Finalmente retomaron Eventually donde la habían dejado seguido de las últimas tres canciones del setlist.

Otro de los platos fuertes de esta edición era LCD Soundsystem. Los neoyorquinos anunciaron su separación hace 5 años con un concierto de despedida inmortalizado en el documental “Shut up and play the hits” y su regreso hacía que su concierto fuera uno de los más esperados. Y no defraudaron, James Murphy y los suyos ofrecieron un increíble en el que no faltaron sus grandes éxitos uniendo las bases electrónicas con guitarras y percusión creando un sonido épico y siendo una culminación perfecta para la primera jornada del festival.