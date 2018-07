Los 8 mejores festivales españoles para visitar con tus amigos

¡MONTA UN GROOPIFY!

No será la primera vez que dos grupos de amigos se conocen a través de Groopify y acaban en un festival sin pensárselo dos veces. Si alguna vez te has visto en esta situación, no tenemos que contarte lo alucinante que puede llegar a ser la experiencia. Sin embargo, si se da el caso de que nunca has estado en uno, te vamos a proponer una lista de los mejores festivales españoles de todos los géneros musicales que tú y tus amigos deberíais visitar al menos una vez en la vida. Si quieres saber más, ¡sigue leyendo!