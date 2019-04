Rosalía, Lykke Li y The Cat Empire dan el pistoletazo de salida del Mad Cool 2019 en su 'Welcome PreParty'

Rosalía dará el pistoletazo del salida del Mad Cool 2019 el próximo 10 de julio. La artista catalana abrirá, junto a Lykke Li y The Cat Empire, el festival madrileño, que celebra este año su cuarta edición.

Aunque esta jornada inaugural solía realizarse en alguna sala madrileña, este año la Welcome PreParty del Mad Cool será el el mismo espacio que el festival. Una jornada inaugural en la que además de Rosalía actuarán Bring me the Horizon, Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx. A estas bandas se unirá el ganador del concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent Uk.

Las entradas para esta 'Welcome Preparty' saldrán a la venta el próximo 19 de abril, con un coste de 30 euros para los que ya tengan el abono original del festival, de 3 días, y de 35 euros para el resto del público.