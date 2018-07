Lady Gaga llega incubada en un capullo a los Grammy

La camaleónica artista, que sorprendió al mundo en septiembre en los MTV Music Awards con su vestido de carne de vaca, no decepcionó tampoco este domingo en la alfombra roja de la 53 edición de los premios Grammy.



Lady Gaga, que lanzará al mercado en mayo su nuevo disco, apareció dentro de lo que se asemeja a un huevo gigante o un capullo que fue paseado por la zona de llegada a hombros de cuatro asistentes, hombres y mujeres semidesnudos. La aparición de la cantante desató todo tipo de reacciones entre los periodistas, famosos y en la blogosfera. Antes de su llegada, los seguidores de Lady Gaga en la red social Twitter recibieron el siguiente mensaje: "Esto es Nicola, Haus (casa) of Gaga: Gaga está incubando".



Sin embargo, la 53 edición de los Grammy ha alzado al estrellato el country de Lady Antebellum, con cinco premios, y ha sorprendido al otorgar el principal galardón de la noche, el de Mejor Álbum del Año, al rock de los canadienses Arcade Fire en una gala que ha combinado los gustos de jóvenes y veteranos, y en la que el español Alejandro Sanz ha logrado hacerse con el premio al Mejor Álbum Pop Latino, por Paraíso Express. El compositor catalán Jordi Savall ganó el Grammy a "Mejor Actuación de Pequeño Formato de género clásico" por el disco realizado para Gandía 'Dinastia Borja. Esglèsia i Poder al Renaixement', de música de la época renacentista, con motivo del V Centenario del Nacimiento de San Francisco de Borja que la ciudad celebró en 2010.

Tres premios han conseguido Lady Gaga (Mejor Vídeo Musical Corto, Mejor Actuación Vocal Pop Femenina, ambos por Bad Romance, y Mejor Álbum Vocal de Pop, por The Fame Monster) y el rapero Jay-Z, a la Mejor Colaboración Rap y la Mejor Canción Rap, por Empire State of Mind, y Mejor Actuación de Rap por un Dúo o Grupo junto a Swizz Beatz.



Otros momentos destacados han llegado con el trío formado por Justin Bieber, Usher y Jaden Smith (U Got It Bad, Baby y OMG), Lady Antebellum (If You Don't Know Me By Now, American Honey y Need You Now), la extraña pareja formada por Cee Lo Green -vestido como un pavo real- y la actriz Gwyneth Paltrow en Fuck You, y una sugerente Katy Perry (Not Like the Movies y Teenage Dream).