Lady Gaga y Tony Bennett, las estrellas del Festival de Cap Roig

Lady Gaga y Tony Bennet durante la master class en la Frank Sinatra School Of The Arts / europafm.com

El XV Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona) empezará el viernes 10 de julio con un repaso a los grandes éxitos del cantante de pop rock británico Sting, y al día siguiente tendrá lugar el concierto único de Ben Harper & The Innocent Criminals, con canciones inéditas del nuevo álbum que saldrá en septiembre.

Con un presupuesto de 2,5 millones de euros --100.000 más que la pasada edición--, se celebrará hasta el 16 de agosto, y también contará con el "concierto único y estelar" el viernes 17 de julio de Lady Gaga y Tony Benett, ha explicado en rueda de prensa este viernes el director del festival, Juli Guiu.

Tomará el relevo el quinteto catalán del pop Blaumut y Núria Graham el 24 de julio; los Súpers con SP3 en concierto; y el regreso al festival de Rosario Flores el 31 de julio y de Antonio Orozco el 1 de agosto, además del concierto del fenómeno juvenil Gemeliers.

La cantautora, instrumentalista y productora Julieta Venegas llevará su gira mundial a Cap Roig el 3 de agosto; le seguirá Miguel Bosé al día siguiente con la presentación de 'Amo', antes del debut en el festival del británico Passenger con su disco 'Whispers'.



Els Amics de les Arts celebrarán su décimo aniversario con un concierto especial en formato Big Band el 6 de agosto; Macaco volverá a Cap Roig con su nuevo disco; se presentará 'Vivir', de David Bustamante con un repaso a lo mejor de su carrera el día 8, y Peppa Pig actuará el 9.



Pablo Alborán llevará su disco 'Terral' el 11 de agosto, antes de la actuación del grupos partícipes del programa 'Oh Happy Day' In Crescendo y Deudeveu; y el 15 habrá un doble concierto de los barceloneses Mishima y el exfundador de Antònia Font Joan Miquel Oliver el 15 de agosto.



El internacional Alejandro Sanz volverá a Cap Roig para presentar su nuevo disco el día 16, poniendo punto y final a la XV edición del festival, que continuará confiando su apuesta gastronómica a Via Veneto.