Mariah Carey podría estar esperando un bebé desde hace algunos meses de su marido Nick Cannon

"Lo he dicho antes y lo diré una y otra vez, cuando mi esposa quiera hablar, hablará y lo escuchareis directamente a ella", ha explicado el esposo de Mariah Carey durante una entrevista radiofónica.

¿Qué quería decir exactamente Nick Cannon? Suponemos que prefieren esperar a que el embarazo esté más adelantado antes de confirmar la noticia. De hecho el mismo ha argumentado esta decisión de no confirmar ni desmentir nada: "hay un cierto límite de tiempo que se supone que hay que esperar antesde que se pueda confirma oficialmente el embarazo. No quiero engañar anadie."

Aunque ambos no confirman ni desmientan el nuevo estado de Mariah Carey todo indica que la cantante espera el nacimiento de su primogénito. Esta noticia se conoce al poco de las últimas declaraciones de Eminem sobre la cantante donde asegura que no volverá a hablar de la cantante.

Haste hace apenas unas horas, Eminem le ha dedicado unos comentarios bastante "inocentes". Al parecer, según Eminem, él y Mariah Carey mantuvieron una relación en el 2001 y, ella lo negó y desde entonces Eminem se la tenía jurada. Lo más suave que le ha dicho es lo siguiente: "no funcionó porque nuestras personalidades no encajaban, ella es una diva, no me gusta como persona y, yo soy un chico normal".

Afortunadamente para Mariah Carey, Eminem acaba de anunciar que a partir de ahora la dejará en paz, no sabemos si el posible embarazo ha suavizado al rapero. De todos modos nos alegramos por Mariah carey.

Tampoco sabemos si este cambio de parecer de Eminem tiene algo que ver con las críticas que ha recibido por su single Love the way you lie, donde canta junto a Rihanna. Quizá no considera oportuno malversar sobre una posible embarazada Mariah Carey...podría ser violento.