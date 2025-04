El líder de Coldplay, Chris Martin, comparte sus consejos para combatir la depresión

Chris Martin, el líder de Coldplay, no ha mostrado reparos a la hora de charlar abiertamente en el perfil oficial de redes sociales del grupo acerca de los problemas de salud mental que padece. "Me he dado cuenta de que algunas personas, yo incluido, estamos pasándolo un poco mal con la depresión", ha comenzado su intervención el artista.

Una circunstancia actual de la que no se había pronunciado anteriormente y que ha sorprendido a algunos de sus fans, que han mostrado apoyo a su ídolo en diversos mensajes sobre la publicación.

A pesar de que Coldplay se encuentra en plena gira internacional, con su último concierto celebrado en Hong Kong, donde ha grabado el vídeo, el artista intenta dedicar unos minutos del día a llevar a cabo determinadas prácticas para combatir la depresión y que ha tenido a bien compartir con sus seguidores.

La "escritura libre", consistente en dedicar 12 minutos escribiendo cómo te sientes, tus preocupaciones o pensamientos, para después quemar o tirar a la basura el resultado, o la "meditación trascendental", son algunas de sus claves. Chris Martin ha detallado que esta última se trata de una "técnica mental simple, practicada con los ojos cerrados y sentado en una posición cómoda".

También ha destacado la "propriocepción", de la que indica que se basa en un "movimiento del cuerpo que ayuda a equilibrar tu mente", señalando un sistema que desarrolló Jim Costello "especialmente útil para personas con TDH o autismo".

Una serie de técnicas y conductas a las que ha añadido algunas referencias culturales como el álbum de John Hopkins Music for Psychedeliz Therapy, la película Sing Sing, dirigida por Greg Kwedar, o el libro El poder del oxígeno, al que define como "genial para respirar".