Adele estrena 'When We Were Young', su nueva canción

Adele ha estrenado un vídeo en el que canta When We Were Young , canción que junto a Hello se incluirá en 25 , su próximo disco .

Adele interpretando 'When We Were Young' / YouTube

¡Ya se puede ver y escuchar When We Were Young, la nueva canción de Adele, entera!

Después de dar la exclusiva a 60 Minutes Australia de un pequeño avance de su nueva canción, la británica demuestra sus dotes como cantante publicando un vídeo grabado en los estudios londinenses The Curch cantando When We Were Young de principio a fin.

When We Were Young, una de las canciones favoritas de la artista de su nuevo álbum, fue escrita por la misma Adele y Tobias Jesso Jr. Ésta será el segundo single de 25, el nuevo disco de la británica que sale a la venta el próximo 20 de noviembre, y es muy probable que tenga un éxito parecido a Hello.