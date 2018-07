Adele prepara nuevo disco y plantea instalarse en Las Vegas

Adele, que actualmente se encuentra escribiendo las canciones de su tercer disco, ha recibido una millonaria oferta para instalarse en Las Vegas con un show permamente. La última cantante que va tener un show permanente en esta ciudad es Britney Spears, aunque también lo hicieron otros artistas como Celine Dion o Elton John, a quien Adele ha pedido consejo.

"Adele encabeza la lista de éxitos en Las Vegas y está considerando seriamente aceptar la oferta", afirma una fuente cercana a la cantante a Daily Star, "Ella quiere volver a actuar, pero no tan poco tiempo después de convertirse en madre. Aunque una residencia en Las Vegas significaría poder instalarse con su familia y grabar el tercer disco de una sola vez".

Acepte o no trasladarse a Las Vegas lo que si tendremos seguro es un nuevo trabajo en breve. "Tengo cinco temas listos, uno de ellos bastante optimista, con verdadero poder femenino. Además incluirá una versión de 'Never tear us apart' de INXS, probablemente mi canción favorita de todos los tiempos", declaró al portal Digital Spy Music.