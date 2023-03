Aitana anuncia 'Alpha House', un evento +18 de su nuevo proyecto musical, y deja descolocados a sus fans

El nuevo proyecto de Aitana tiene en ascuas a todos sus fans.

La cantante ha publicado en Instagram nueva información sobre Alpha, su próximo álbum, que es mucho más que eso. Así lo ha demostrado ella misma con el anuncio de alpha house, un evento +18 que se celebrará en Madrid la madrugada del 29 de marzo, con el que ha generado incertidumbre y espectación.

"Alpha es un espacio seguro para todxs. Cualquier acto intimidante hacia un asistente será comunicado y significará la expulsión inmediata. Alpha House nace como la unión de una generación, respeta al resto de asistentes. La seguridad de la sala estará a completa disposición de todos. Dancing is mandatory. Remember to be wild (Bailar es obligatorio. Recuerda ser salvaje)", explica el propio post sobre el evento que se trae la catalana entre manos.

Pero hay más. Aitana ha dejado fijado en su biografía un link desde el que se podrán adquirir las entradas (de manera gratuita) el martes 27 de marzo a partir de las 18:00 horas, y en el que nos da un poco más de información sobre qué trata alpha House, entre ella, que será un evento musical de género house.

"¿Quieres saber qué se esconde dentro de αlphaHouse? αitana te invita a descubrirlo el 29/03/2023 en Madrid from 11PM till late en un evento dónde por primera vez se abrirán sus puertas para propulsar el cambio de una generación. Un evento que dará launch a la αlpha community, con un secret Line-Up de impacto para no dejar de bailar. La única regla de la noche es la siguiente: it is mandatory to dance. Entradas disponibles a partir del 27/03 a las 18:00h +18 Aforo limitado, se ruega puntualidad. Evento gratuito. Puedes adquirir máximo dos entradas por persona".

La cantante ha dejado descolocados a sus fans con esta noticia, de la que poco más se sabe por el momento, y ha cofirmado que el domingo a las 20:00h hará un Instagram live contando más detalles.

Todo lo que se sabe sobre Alpha

Hace poco menos de un mes, Aitana sentó las bases de lo que sería Alpha, su nueva era musical, con la que busca un cambio radical: tanto de sonidos como de imagen.

La artista ha querido dejar claro a sus fans que no se trata solo de un disco, Alpha "no es solo un álbum", va más allá de eso, es una comunidad.

En esta nueva etapa, se prevé un evidente cambio de género musical, donde predominarán los sonidos electrónicos y, en concreto, el house.

El lanzamiento del primer single de este proyecto llegará el 30 de marzo a las 00:00 horas a España, parece que con videoclip incluido, y se titula Los Ángeles, ciudad estadounidense en la que Aitana ha pasado gran parte de su tiempo grabando este disco.

Parece que nos encontramos ante el proyecto más ambicioso, diferente y rompedor de la cantante hasta la fecha.