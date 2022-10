Aitana arrasa al cantar en acústico su tema 'Mon Amour' solo con una guitarra

Te interesa Aitana muestra los regalos que le han hecho sus fans durante su gira por Latinoamérica

Durante estas semanas, Aitana se encuentra en Latinoamérica como parte de su gira 11 Razones Tour y tiene previsto actuar en varios países como México, Argentina, Chile o Uruguay.

Ahora mismo, la artista catalana está dando varios shows en México y ha aprovechado su visita para dar una entrevista con la radio Exa FM, en la que ha sorprendido a todos sus fans al cantar en acústico su mítico tema Mon Amour, el single que tiene junto a Zzoilo.

No lo hizo sola, sino que cogió una guitarra para acompañar a su voz.

Cómo surgió la colaboración de Aitana y Zzoilo

En esta visita, también ha contado cómo surgió la colaboración con Zzoilo: "Nadie se esperaba lo que pasó con Mon Amour. Llevaba ya un año en Spotify cuando yo la escuché por primera vez el año pasado en julio. Estaba cocinando en mi casa y me salió en aleatorio. La empecé a poner en bucle".

Al tiempo, el artista le pidió colaborar con ella: "Yo lo vi y dije '¿por qué no?'. Me gusta hacer canciones porque me gustan, independientemente de quién sean. Además él es una persona maravillosa".