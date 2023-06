Aitana confirma 'Alpha Tour' en España: todo lo que se sabe sobre la gira

Aitana acaba de lanzar Las Babys, el sencillo más esperado de su próximo disco Alpha, y con las fechas de la gira por Latinoamérica a la vuelta de la esquina, los fans de la cantante se han preguntado si pronto tendrían noticias sobre un tour por España.

La catalana ha confirmado a través de un live de Instagram que, por supuesto, habrá gira en nuestro país: "Pues claro que voy a hacer gira en España, ¿cómo no voy a hacer gira en España?" ha respondido Aitana ante la pregunta de una fan.

Eso sí, ha destacado que no habrá tantísimos conciertos como en el 11 Razones Tour de 2021: "No van a ser tantas fechas la verdad como alomejor en 2021 que hice un montón, va a ser más como el año pasado más o menos, entonces ya os avisaré, no queda mucho para que anuncie eso.

Después de estas declaraciones los fans de la cantante ha empezado a hacer conjeturas sobre cuándo podría tener lugar el próximo tour de la cantante.

En el mes de junio, la intérprete de Los Angeles formará parte del cartel de tres festivales, lo que apunta a que el anuncio y lanzamiento de su tercer álbum de estudio no llegarán hasta, al menos, el mes de julio.

Respecto a las posibles fechas, teniendo en cuenta que durante noviembre y diciembre de 2023 Aitana estrá con el Alpha Tour en Latinoamérica, todo apunta a que en septiembre tendremos los primeros cocinertos de esta gira en España.

Por el momento habrá que esperar a que sea ella quien confirme las fechas.