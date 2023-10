Aitana reflexiona sobre la importancia de mostrarnos tal como somos: "Eso es algo que no quiero cambiar de mi vida"

El segundo sold out en el Palau Sant Jordi ha estado lleno de emociones fuertes para Aitana.

La artista catalana, que ha cantado en casa por segunda noche consecutiva, ha vuelto a dejarse el cuerpo y el alma sobre el escenario del Alpha Tour, una gira que nos está regalando grandes momentos y facetas nuevas de la cantante.

Antes de cantar The Killers, la balada más emotiva de su último álbum, la artista ha tomado la bonita costumbre de reflexionar en voz alta junto a sus fans, y en esta ocasión, ha hablado de la importancia de mostrarnos como somos, sin importar qué pensarán los demás.

“No muestres tus vulnerabilidades tienes que tirarte para arriba, ¿y sabéis qué? Que es importante obviamente quererse a uno mismo tener esa seguridad en uno mismo de tirarse para arriba, pero no está mal mostrar nuestras vulnerabilidades, no está mal mostrar lo que realmente somos, lo que realmente nos pasa, no nos tiene que dar miedo eso, y yo eso es algo que no quiero cambiar de mi vida, pero es verdad que a veces hay que soltar cosas hay que dejarlas ir”, ha expresado.

En cada concierto que llevamos hasta la fecha del Alpha Tour, hemos visto a la intérprete de Dararí emocionarse con estas reflexiones, y pese a que algunos lo puedan ver como un símbolo de debilidad, sin lugar a duda es una gran fortaleza que se sienta tan arropada como sus fans como para abrirse de esa manera.

Ahora, la Aitana de 24 años ha preferido mostrarse tal y como ella es: sin importar si su opinión, sus manera de expresarse, sus canciones o sus bailes no gustan, y simplemente siendo ella misma, y divirtiéndose sin presiones.

Eso mismo ha contado a sus fans horas antes de concierto durante la prueba de sonido.

¡Nos encanta esta versión de la cantante!