Aitana se sincera sobre 'Alpha': un disco conceptual, cuándo sale y su futuro en la industria musical

Aitana se ha sincerado con El País semanal sobre su próximo disco, y más.

La cantante está a un tris de lanzar su tercer álbum de estudio, Alpha, un proyecto que nació de manera expontánea y por el que decidió dejar atrás un disco pop ya compuesto.

Aitana viajo a Los Angeles —ciudad que da nombre al primer sencillo oficial de esta era— en enero de 2023, y ahí surgió este "álbum de club" que mezcla la electrónica y el pop, anque también cuenta con tres baladas.

Un disco conceptual

Cada vez son más los artistas que se suman a esta manera de crear proyectos musicales, los famosos discos conceptuales.

En España, uno de los más significativos es Motomami de Rosalía, un álbum que rompió muchos esquemas y sentó unas nuevas bases en la industria musical. Ahora es el turno de Aitana.

La catalana, que siempre sigue una línea clara, armónica y definida en sus discos, ha confesado al medio que Alpha es un álbum conceptual: "Una apuesta por la diversión, por pasarlo bien de fiesta y estar tranquilamente por ahí con tus amigos. Es conceptual con respecto a eso".

Además la cantante ofrecerá las Alpha House, unas fiestas presididas por DJ donde todo el mundo tiene lugar para ser libre, bailar y pasarlo bien.

Cuándo sale el álbum

Pese a que la cantante no ha especificado la fecha exacta del lanzamiento del álbum, si ha dicho que para otoño estará fuera, es decir, finales de septiembre u octubre.

"A partir de otoño va a ser una locura", ha admitido Aitana sobre todo lo que se viene, y es que la intérprete ya tiene fechados los primeros conciertos delAlpha Tour por Latinoamérica, que empieza el 24 de noviembre en Ciudad de México.

Su futuro en la industria musical

El entrevistador se ha aventurado a preguntar a Aitana cómo se ve dentro de 10 años, una pregunta difícil puesto que hace seis años era una completa desconocida y le cambió la vida por completo en un abrir y cerrar de ojos: ahora es la princesa del pop española y se está abriendo un hueco en el mercado latino.

La cantante lo tiene claro: no se le pasa por la cabeza dejar la música, pero cree que es importante saber parar a tiempo si fuese necesario.

"Me gusta mucho lo que ha hecho Rihanna, por ejemplo. Sacó un disco cada año ocho o nueve seguidos y lo megapetó. Y luego se ha pillado cinco o seis años sin sacar música. En plan más empresarial. Yo no me veo ahora sin hacer música, no es algo que piense, no me lo imagino. Pero creo que es guay también que, si me apetece, pueda parar un poco, creo que hay que saber parar. Me gustaría tener esa capacidad en un futuro. Ahora no lo necesito, pero si en un futuro me apetece hacer otra cosa, no tener miedo a hacerlo. Y luego si quiero volver, volver y ver qué pasa. No sé, creo que también es importante", ha reflexionado.

Actualmente la cantante también está explorando su faceta como actriz.