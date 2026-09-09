Aitana sorprende con un invitado sorpresa para bailar 'Superestrella' en su concierto en Barcelona

Aitana ha revolucionado el Palau Sant Jordi durante cuatro noches. Cuatro noches marcadas por esa gran show del Cuarto Azul World Tour, pero también por muchos momentos íntimos con fans y outfits de escándalo en su ciudad natal.

En su concierto del 8 de septiembre la intérprete de Teléfono reivindicó el catalán, pero también dejó boquiabiertos a los más de 16.000 espectadores por una aparición sorpresa sobre el escenario. Ocurrió durante el ya emblemático momento del baile del remix de Superestrella, en el que amigos y conocidos de Aitana suben con ella a saltar y divertirse en la tarima.

Entre todas las personas que se unieron a la artista en su cuarta noche en Barcelona, destacó una por encima del resto. "¡Martin Garrix en la casa!", gritó Aitana mientras le cogía el brazo al DJ para presentarlo. El artista, queriendo pasar más desapercibido, siguió saltando por detrás del escenario.

Por supuesto, esta aparición inesperada no tardó en hacerse viral en redes sociales. Y los fans ya comentan una posible colaboración entre Aitana y el DJ neerlandés.

Cabe recordar que Martin Garrix está detrás de éxitos como Don't Look Down con Usher, Scared to be Lonely con Dua Lipa, Ocean con Khalid, In the Name of Love con Bebe Rexha y Animals.