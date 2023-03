Alfred García, concursante de 'Tu cara me suena': su paso por Eurovisión en 2018, sus problemas de salud y su relación con Amaia

Alfred García se suma a la décima temporada de Tu cara me suena, uno de los concursos de la televisión más vistos del momento. El triunfito compartirá edición con Miriam Rodríguez, quien también estuvo en el mismo certamen musical en 2017 junto a él.

De hecho, fue Operación Triunfo lo que le catapultó a la fama. Se hizo famoso durante su participación en el programa y, al salir, lanzó algunos de sus temas más escuchados como De la Tierra hasta Marta, 2001 o Barcelona.

En este mismo concurso, conoció a Amaia, con la que terminaría teniendo una relación que acabó al poco tiempo.

Su puesto en Eurovisión en 2018 con 'Tu canción'

Aunque España entera vivió con ellos una historia de amor adolescente, Amaia y Alfred no consiguieron enamorar a Europa en 2018, cuando fueron los elegidos para viajar a Lisboa y representar a España en esa edición de Eurovisión.

Su actuación quedó en el puesto 23º, un puesto realmente bajo para el tema compuesto por Raúl Gómez y Sylvia Santoro.

Cómo fue su relación con Amaia Romero

Poco después de su paso por Eurovisión, Amaia y Alfred dieron por finalizada su relación.

Tal era la presión mediática a la que estaban sometidos que incluso los paparazzi captaron una discusión en plena calle en la que el cantante lloraba desconsoladamente mientras la de Pamplona intentaba consolarlo. Las imágenes de la ruptura las publicó la revista Lecturas.

Esta fue la última vez que se les vio juntos, en noviembre de 2018, un año después de conocerse en el programa. La magia que había nacido dentro de los muros de la academia y que había traspasado la pantalla gracias a actuaciones a dúo como City Of Stars se había evaporado.

No ha sido hasta finales de 2022 cuando Alfred García ha asegurado que a día de hoy mantiene una buena relación con la que un día fue su pareja.

En la premiere de La Última, la serie de Aitana y Miguel Bernardeau, el cantante explicó a Socialité que todos sus compañeros le habían mostrado su entusiasmo por su candidatura al Benidorm Fest con el tema Desde que tú estás.

"Amaia es mi amiga, evidentemente, como todos los demás compañeros", dijo confirmando así la reconciliación amistosa de la pareja que había eclipsado al público cuatro años antes.

Alfred García. // GTRES

Sus graves problemas de ansiedad

Fue en una charla con Ana Pastor para el programa Mañana Puedes Ser Tú donde el artista habló por primera vez sin tapujos de cómo y cuándo comenzaron sus problemas de salud mental.

"A mí la depresión y la ansiedad me dieron un año antes de presentarme a las largas colas de Operación Triunfo. Fue a raíz de un cúmulo de cosas, nunca es una sola cosa. Estaba estudiando dos carreras y no lo tenía muy fácil, como la mayoría de los adolescentes, supongo", recordó Alfred García.

Aunque llegó a la Academia más famosa de la televisión habiendo vivido episodios de ansiedad y ataques de pánico, ser conocedor de lo que eran estos trastornos y haber aprendido a gestionarlos le ha valido para sobrellevar la presión mediática. A su salida del concurso se había convertido en una celebridad, sin contar su paso por Eurovisión en 2018.

Taquicardias, sudores, mareos, vista nublada... La ansiedad puede presentarse con multitud de síntomas físicos. Los que más preocupaban al cantante eran los que tenían que ver con sus sentidos, ya que esta desorientación angustiaba mucho al músico.

"Fue un cúmulo de cosas que acabó derivando en un ataque de pánico, que derivó con ansiedad y con una depresión. Lo que pasaba es que la percepción de la vista y el oído los tenía alterados. Yo siempre me hice muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, y me lo supieron explicar bien en su momento. Acudí a un neurólogo y un psicólogo que me dijeron lo que me ocurría y cómo podía salir de ahí y prevenirlo para que no me volviera a pasar. Es algo que me ha servido mucho, porque al año siguiente estaba en prime time en la televisión y la verdad es que son dos cosas que parecen incompatibles pero que no lo son si sabemos tomar las medidas necesarias", explicó.

Participante del Benidorm Fest 2023

Después de participar en Eurovisión en 2018, le picó el gusanillo de este certamen de nuevo y en 2023 fue escogido como aspirante del Benidorm Fest. Lo hizo con Desde que tú estás, un emotivo tema inspirado en el Festival Internacional de Benidorm,

"El día que la compuse en un estudio de Madrid, Pablo López entró en la sala y me preguntó qué hacía. En ese momento me hizo mucha ilusión porque le encantó", contó el artista, que explicó también que el malagueño acabó con lágrimas en los ojos al escucharla.

La canción es una balada romántica con letra del propio Alfred, que colabora en este tema con Raúl Gómez, compositor de Tú Canción. Sobre el músico ha hablado en una entrevista con El Español y lo definió como uno de esos compañeros que nos ayudan a vernos "tal y como somos" y a "sentirnos más seguros de nosotros mismos".

A pesar de sus esfuerzos, el catalán participó en la segunda semifinal de este certamen pero quedó quinto, por lo que no logró ganar el pase a la final. Consiguió 102 puntos (52 por parte del jurado profesional, 20 por parte del jurado demoscópico y 30 por parte del televoto).