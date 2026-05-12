Álvaro de Luna anuncia 'Hasta el amanecer', nuevo adelanto de su disco 'Azulejos'

Álvaro de Luna y Jelen Patiño, en el videoclip de 'Hasta el amanecer'. | Instagram

Álvaro de Luna acaba de arrancar Dime Dónde Estás Tour y, a su vez, sigue trabajando en Azulejos, su tercer álbum de estudio que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

El cantante sevillano estrenó el pasado 6 de marzo la canción Dime dónde estás y este viernes 15 de mayo lanza Hasta el amanecer, segundo adelanto del disco.

Lo ha anunciado con dos publicaciones en Instagram. La primera, una galería de imágenes con la fecha de estreno, y el segundo, lo que parece el adelanto del videoclip oficial junto al título de la canción.

Jelen Patiño, protagonista del vídeo de 'Hasta el amanecer'

En el vídeo se escuchan unos acordes de la canción, unos coros y las risas de los dos protagonistas del vídeo, Álvaro de Luna y su novia, la influencerJelen Patiño.

La joven no aparece referenciada en ninguna de las dos publicaciones de Álvaro de Luna pero los fans del cantante no han tardado en identificarla y celebrar a la pareja en los comentarios de la dos publicaciones.

Álvaro y Jelen grabaron estas imágenes, como las de la galería de fotos, son de un viaje de la pareja a Viena y llaman la atención porque tanto el cantante como la influencer son muy poco dados a compartir su vida privada. De hecho, esta es la primera vez que muestran su relación en redes sociales y lo hacen bajo las órdenes de un director. En los dos vídeos publicados en esta galería se escucha cómo una persona (que no aparece en ningún momento) les da órdenes indicándoles lo que tienen que hacer en cada momento.