Álvaro de Luna adelanta las primeras fechas de 'Dime Dónde Estás Tour'
Álvaro de Luna sale a la carretera para preparar el lanzamiento de su disco Azulejos. El artista sevillano ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira, Dime Dónde Estás Tour. El primer concierto es el 10 de mayo y el último, por ahora, será en septiembre. Las entradas ya están a la venta.
Álvaro de Luna prepara el lanzamiento de Azulejos, su próximo álbum de estudio, y lo hace sobre el escenario.
El artista sevillano arranca este domingo 10 de mayo su nueva gira, Dime Dónde Estás Tour, que debe su título a su último tema.
"Es una de las primeras canciones que escribí del álbum", contó sobre esta canción en su última visita a Cuerpos especiales, cuando explicó que escribir este disco fue terapéutico. "Como no estaba pasando por una buena racha, creo que todo lo que he compuesto de alguna forma me ha servido para obligarme a salir de esa situación incómoda", explicó.
Álvaro de Luna, que charló con Eva Soriano y Nacho García sobre este trabajo, también adelantó en la entrevista cómo serán sus próximos conciertos, de los que tenemos ya las primeras fechas. "Hemos dado la vuelta al setlist, al show en sí... Es como abandonar el anterior disco y entrar en una nueva etapa que es el siguiente proyecto Azulejos", dijo sobre la gira que ya tiene 13 fechas aunque espera sumar más.
"Estos son algunos de los conciertos que haremos durante este año... y muchas ganassssss (...) + fechas por confirmar", dice el comentario que acompaña las fechas de los conciertos que tendrán "nuevo escenario, nueva energía, nuevas canciones".
Las entradas para todos los shows están a la venta, así que apunta las fechas y entra en la web de Álvaro de Luna para hacerte con la tuya.
Las fechas de la gira de Álvaro de Luna
- Domingo, 10 de mayo de 2026 - Festes de Maig - Passeig Marítim, Badalona (GRATUITO
- Viernes, 15 de mayo de 2026 - Interestelar Sevilla 2026 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla
- Sábado, 6 de junio de 2026 - Festival de les Arts 2026 - Ciutat de les Arts i les Ciències
- Sábado, 13 de junio de 2026 - Monoloco Fest 2026 - Campo Hípico Municipal El Parque, León
- Viernes 19 y sábado 20 de junio de 2026 - Del Poble Fest 2026 - Tavernes de la Valldigna, Valencia
- Sábado, 27 de junio de 2026 - Galicia Fest 2026 - Muelle de Transtatlánticos, Vigo
- Sábado, 27 de junio de 2026 - Iberdrola Music Festival 2026 - Iberdrola Music, Madrid
- Viernes, 31 de julio de 2026 - Festival Arenal Sound 2026 - Arenal Sound, Burriana
- Viernes, 7 de agosto de 2026 - Festival Starlite Occident 2026 - Auditorio Starlite, Marbella
- Sábado, 22 de agosto de 2026 - Bahía Sound 2026 - CC Bahía Sur, San Fernando
- Domingo, 13 de septiembre de 2026 - Summer Pop Tenerife 2026 - Recinto Ferial de Tenerife, Tenerife