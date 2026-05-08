Álvaro de Luna adelanta las primeras fechas de 'Dime Dónde Estás Tour'

Álvaro de Luna prepara el lanzamiento de Azulejos, su próximo álbum de estudio, y lo hace sobre el escenario.

El artista sevillano arranca este domingo 10 de mayo su nueva gira, Dime Dónde Estás Tour, que debe su título a su último tema.

"Es una de las primeras canciones que escribí del álbum", contó sobre esta canción en su última visita a Cuerpos especiales, cuando explicó que escribir este disco fue terapéutico. "Como no estaba pasando por una buena racha, creo que todo lo que he compuesto de alguna forma me ha servido para obligarme a salir de esa situación incómoda", explicó.

Álvaro de Luna, que charló con Eva Soriano y Nacho García sobre este trabajo, también adelantó en la entrevista cómo serán sus próximos conciertos, de los que tenemos ya las primeras fechas. "Hemos dado la vuelta al setlist, al show en sí... Es como abandonar el anterior disco y entrar en una nueva etapa que es el siguiente proyecto Azulejos", dijo sobre la gira que ya tiene 13 fechas aunque espera sumar más.

"Estos son algunos de los conciertos que haremos durante este año... y muchas ganassssss (...) + fechas por confirmar", dice el comentario que acompaña las fechas de los conciertos que tendrán "nuevo escenario, nueva energía, nuevas canciones".

Las entradas para todos los shows están a la venta, así que apunta las fechas y entra en la web de Álvaro de Luna para hacerte con la tuya.

Las fechas de la gira de Álvaro de Luna