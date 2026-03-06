Álvaro de Luna estrena 'Dime dónde estás', primer adelanto de su disco 'Azulejos'

Álvaro de Luna en 'Dime dónde estás' | YOUTUBE

Álvaro de Luna vuelve con fuerza este 2026 y lanza el primer adelanto de su próximo disco: Dime dónde estás , una pegadiza canción con la que retoma los estrenos tras ocho meses sin lanzamientos.

¡Álvaro de Luna está de vuelta!

El artista llega con Dime dónde estás, el primer adelanto de su próximo disco, Azulejos. Con este single, el cantante continúa demostrando que el pop rock es lo suyo.

A través de un estribillo pegadizo de lo más disfrutón y bailable, el sevillano va tejiendo un nuevo concepto musical en su trayectoria que derivará en un álbum después de este verano.

El tema le canta a echar de menos la profundidad y el sentido que aportaba alguien, y en la necesidad de reencontrarse con esa persona a la que se le pide perdón por haber hecho daño.

Sin embargo, tal y como ha contado a Europa FM, el tema lo escribió sobre él mismo, aunque abraza cualquier otra interpretación. "Es de echarme de menos, los buenos momentos, echarme de menos a mí, sintiéndome pleno con lo que estoy haciendo, con la gente de la que me rodeo, haciendo música", ha contado el artista.

Letra de Dime dónde estás

Ando como loco otra vez y no mejoro

Dando vueltas sin saber qué hacer

Con mar de fondo

Hay algo en tu mirada, tan puro como el mar

No sé si vas a volver

Se fue como si nada la luz que me alumbraba

No sé cuándo va a volver

Dime dónde estás

Iré a buscarte

Entra sin llamar

Como hacías antes

Me cuelgo de sus alas

Su piel me sabe a sal

Dime dónde estás

No quiero olvidarte

No he dejado de pensarte en cada momento

Enfocado en lo mío

Sigo ganando tiempo

Tú que fuiste mi hogar, yo como un perro sin dueño

Lo lamento, me arrepiento

No te quise dañar

Se fue como si nada la luz que me alumbraba

No sé cuándo va a volver

Dime dónde estás

Iré a buscarte

Entra sin llamar

Como hacías antes

Me cuelgo de sus alas

Su piel me sabe a sal

Dime dónde estás

No quiero olvidarte

Y yo que pensaba que todo tiene final

Como un azulejo que ha durado sin arreglar

Dime dónde estás

Llévate este mal

Dime dónde estás

Quédate un día más

Dime dónde estás

Iré a buscarte

Entra sin llamar

Como hacías antes

Me cuelgo de sus alas

Su piel me sabe a sal

Dime dónde estás

No quiero olvidarte

Dime dónde estás

Dime dónde estás

Lo lamento