Álvaro de Luna estrena 'Dime dónde estás', primer adelanto de su disco 'Azulejos'
Álvaro de Luna vuelve con fuerza este 2026 y lanza el primer adelanto de su próximo disco: Dime dónde estás, una pegadiza canción con la que retoma los estrenos tras ocho meses sin lanzamientos.
¡Álvaro de Luna está de vuelta!
El artista llega con Dime dónde estás, el primer adelanto de su próximo disco, Azulejos. Con este single, el cantante continúa demostrando que el pop rock es lo suyo.
A través de un estribillo pegadizo de lo más disfrutón y bailable, el sevillano va tejiendo un nuevo concepto musical en su trayectoria que derivará en un álbum después de este verano.
El tema le canta a echar de menos la profundidad y el sentido que aportaba alguien, y en la necesidad de reencontrarse con esa persona a la que se le pide perdón por haber hecho daño.
Sin embargo, tal y como ha contado a Europa FM, el tema lo escribió sobre él mismo, aunque abraza cualquier otra interpretación. "Es de echarme de menos, los buenos momentos, echarme de menos a mí, sintiéndome pleno con lo que estoy haciendo, con la gente de la que me rodeo, haciendo música", ha contado el artista.
Letra de Dime dónde estás
Ando como loco otra vez y no mejoro
Dando vueltas sin saber qué hacer
Con mar de fondo
Hay algo en tu mirada, tan puro como el mar
No sé si vas a volver
Se fue como si nada la luz que me alumbraba
No sé cuándo va a volver
Dime dónde estás
Iré a buscarte
Entra sin llamar
Como hacías antes
Me cuelgo de sus alas
Su piel me sabe a sal
Dime dónde estás
No quiero olvidarte
No he dejado de pensarte en cada momento
Enfocado en lo mío
Sigo ganando tiempo
Tú que fuiste mi hogar, yo como un perro sin dueño
Lo lamento, me arrepiento
No te quise dañar
Se fue como si nada la luz que me alumbraba
No sé cuándo va a volver
Dime dónde estás
Iré a buscarte
Entra sin llamar
Como hacías antes
Me cuelgo de sus alas
Su piel me sabe a sal
Dime dónde estás
No quiero olvidarte
Y yo que pensaba que todo tiene final
Como un azulejo que ha durado sin arreglar
Dime dónde estás
Llévate este mal
Dime dónde estás
Quédate un día más
Dime dónde estás
Iré a buscarte
Entra sin llamar
Como hacías antes
Me cuelgo de sus alas
Su piel me sabe a sal
Dime dónde estás
No quiero olvidarte
Dime dónde estás
Dime dónde estás
Lo lamento