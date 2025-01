Amaia advierte de que no habrá invitados en sus próximos conciertos

Amaia está a puntito de sacar su tercer álbum, Si abro los ojos no es real. La cantante ha dado muchas claves de su nuevo lanzamiento, del que se conocen tres singles: Nanai, Tocotó y Tengo un pensamiento.

La pamplonica ha contado que en este nuevo disco se inspira en temas como la relación con su madre y el significado de la muerte, pues ha vivido recientemente el fallecimiento de su abuela. Y todo ello lo plasma en las canciones del proyecto, las cuales canta en solitario.

Sí, en solitario. Porque en un momento donde está muy de moda lanzar muchas colaboraciones, Amaia apuesta por hacer un álbum en el que solo se la escucha a ella, por lo que no espera ningún artista invitado en sus próximos conciertos en el Palau Sant Jordi y en el Wizink Center.

Así lo ha contado ella misma en una entrevista para ABC, donde ha explicado lo mucho que está trabajando en su concepto de concierto para el nuevo álbum: "De las dos giras que he tenido, esta es la tercera, está siendo el concierto más ambicioso de todos".

"Siento que estoy dando un paso más en el directo y en la forma de dar el concierto, el formato, todo", ha añadido. Para ella es "un reto": "No quiero contar nada para que sea sorpresa, pero va a haber mucha gente implicada. Va a ser un concierto increíble".

Aunque vayan a trabajar numerosas personas junto a ella, seguramente no contará con invitados: "Quiero decirlo para que no haya decepciones: seguramente no haya invitados". Todo ello es porque en el disco "no hay colaboraciones".

"Es algo que a mí me rayaba un poco, porque es verdad que hoy en día es una forma de darte a conocer a otro público y ampliar tu público, y se hace mucho. Pero no ha surgido natural ninguna y no me gusta forzar estas cosas. Casi mejor, me parece bonito que no haya, porque es algo muy personal", ha expresado sobre no cantar con ningún otro artista. No obstante, ha habido muchas personas a su lado en todo el proceso de creación.