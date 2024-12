La vida sentimental de Amaia Romero: del cantante de Carolina Durante a su director musical

Amaia Romero saltó a la fama y a nuestros corazones como concursante de Operación Triunfo 2017. La pamplonica nos conquistó con su peculiar forma de ser, con su sentido del humor con Aitana y, por supuesto, con su innegable talento, que la llevó a convertirse en la ganadora del talent de canto.

Desde entonces Amaia se ha convertido en la reina del indie español, siguiendo un proyecto musical con mucha personalidad (como ella) y manteniéndose en la industria musical sin excesivos lanzamientos. La intérprete de Bienvenidos al show ha publicado dos álbumes, Pero no pasa nada (2019) y Cuando no sé quién soy (2022), y el 31 de enero de 2025 llega Si abro los ojos no es real.

Aunque ahora mantiene un perfil más bajo, que su salto a la fama fuera tan mediático la mantuvo en el ojo del huracán también en lo que respecta su vida sentimental. Ahora mantiene un perfil más bajo y es más natural a la hora de mostrarse en público con parejas. Sea como sea, la de Pamplona ha salido con rostros conocidos de la música y la actuación, así que repasamos sus amores:

Un amor televisado con Alfred García

Amaia no solo ganó fama en OT, sino que se enamoró. Dentro de la Academia, la de Pamplona se dejó llevar con Alfred García, otro de los concursantes. Y se convirtieron así en la pareja favorita de la época.

La pareja vio crecer su química cuando les tocó interpretar juntos City Of Stars de la película La, la, land, la cual tocaron y cantaron juntos al piano. Además, la pareja fue escogida para representar a España en Eurovisión en 2018 con una balada romántica, Tu canción.

Amaia y Alfred durante su actuación en Eurovisión 2018 | Gtres

Los jóvenes en ese entonces de 19 y 21 años se convirtieron así en una bonita pareja, pero aunque desde que salieron del concurso llevaron con discreción su amor, las imágenes de su ruptura dieron la vuelta a España.

Según publicó la revista Lecturas, la ruptura entre ambos sucedió en un evento público, concretamente en la Gala contra el Sida. Cada uno estaba con sus respectivos amigos, y se les notaba muy distantes. Aunque los rumores de crisis entre ellos comenzaron antes, ese fue el día en el que tuvieron la última conversación sobre separarse.

Así lo mostraron unas imágenes que los plasmó fuera de las instalaciones, pasándolo mal. En el caso de Alfred, se le vio muy compungido, entre lágrimas.

Su romance con Diego Ibáñez, de Carolina Durante

Tras la salida de Amaia de Operación Triunfo en 2018 y después de romper con Alfred García, la artista comenzó una relación con uno de los miembros del grupo Carolina Durante: Diego Ibáñez. Ambos habrían iniciado una relación en octubre de 2018, de la cual habría surgido la primera canción de la extriunfita tras salir de la Academia: Perdona (Ahora sí que sí), en colaboración con la banda de Ibáñez.

Según publicó El Español, la pareja rompió sin haber cumplido un año de relación debido a una tercera persona: Carlotta Cosials, quien habría iniciado un romance con Diego Ibáñez en algún punto de 2019 tras conocerse por amigos en común.

Una relación con el actor y cantante Álex de Lucas

El paso de Amaia por la alfombra roja de los Premios Goya 2020 hizo saltar las primeras alarmas de una posible nueva relación con el actor y cantante Álex de Lucas. Conocido por su papel en Paquita Salas, este actor y músico madrileño, vocalista del grupo The Parrots, conquistó a la cantante. Aquel día ambos se limitaron a posar en el photocall junto a un gran conejo de peluche, pero las miradas y las risas que compartieron en ese momento llamaron la atención de todos los allí presentes.

No fue hasta febrero de 2020 cuando Amaia se dejó ver en un tono muy romántico junto al intérprete en las calles de Madrid, a pesar de que la cantante reside habitualmente en Barcelona. Muy enamorados, la pareja fue fotografiada mientras paseaban por la capital española y confirmó su relación un apasionado beso.

Amaia y Álex de Lucas en 2020 | Gtres

Todo apunta a que la pareja habría comenzado a salir en noviembre de 2019 gracias a la mano celestina de dos buenos amigos en común, Los Javis. La pareja posaba junta por primera vez en septiembre de 2019, en una fotografía de Javier Calvo en su cuenta de Instagram, cuando aún no eran una pareja consolidada. Amaia y Álex de Lucas se conocieron gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi, íntimos amigos del actor, que se dio a conocer en su serie Paquita Salas.

No se conoce la razón del final de la relación entre la artista y el cantante de The Parrots. Lo que se intuye es que decidieron separar sus caminos dos años después de comenzar su relación.

Una relación con Daniel 2000, su director musical

Con el tiempo, Amaia se ha vuelto más flexible con mostrar su vida privada. Tanto es así que no esconde su relación con Daniel 2000, integrante del grupo de música house Mainline Magic Orchestra que, además, es su director musical.

Poco a poco, el joven empezó a salir en las publicaciones de la pamplonica. No obstante, hay que remontarse a septiembre de 2022 para saber el momento en el que se hizo pública su relación: la pareja acudió a la inauguración de la temporada del Liceu de Barcelona. No posaron juntos en la alfombra roja pero fueron pillados en la calle antes de entrar en el evento.

Amaia y Daniel no se esconden en redes pero llevan una relación muy discreta, sin que la cantante habla de la misma ni del propio Daniel. Su nombre real es Daniel Dalfó (el artístico es Daniel 2000). Nació en Torroella de Montgrí (Girona) en 1994.

De formación autodidacta, aprendió viendo tutoriales de DJ Qbert y siguiendo los pasos del pastor del house local, John Heaven Junto a este fundó el colectivo Algo Más Duro, que se reconfiguró en el colectivo Mainline y que fue cuna del Mainline Magic Orchestra actual, fundando en 2017. A esto hay que unir su faceta como productor que arrancó en 2015 y que hoy sigue con el nombre artístico Daniel 2000.

Ambos colaboran en los proyectos musicales del otro. Daniel está detrás de la dirección musical del nuevo álbum de Amaia, mientras ella figura como compositora de la canción que lanzó su novio, Chillout Guru.