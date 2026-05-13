Amaia Montero desmiente los rumores sobre la cancelación de la gira de La Oreja de Van Gogh

El sábado 9 de mayo fue un día grande para Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra abría en el Bilbao Exhibition Centre la gira Tantas cosas que contar, que suponía el regreso a los escenarios de su primera vocalista.

17 años después de su marcha, y tras la controvertida salida de Leire Martínez, Amaia se reunía con sus excompañeros y su público para volver a interpretar en directo las canciones con las que había triunfado hace dos décadas.

Los vídeos del primer concierto —el segundo fue el domingo 10 en el mismo escenario— no tardaron en hacerse virales y los usuarios de redes pusieron el foco en las canciones que más dificultades entrañaron a la cantante. Amaia tuvo problemas con varios temas, que ahora ya no están en el setlist oficial de la gira, e incluso llegó a pedir perdón por los fallos.

Con la lluvia de críticas, llegaron también los rumores y algunos medios llegaron a asegurar que La Oreja de Van Gogh se planteaba cancelar la gira que tenían previsto cerrar el 30 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

¡Solo rumores! La propia Amaia Montero se ha encargado de desmentirlos en el extenso comunicado compartido en redes sociales para negar la información y dirigirse con voz firme a todos esos que han cuestionado a la cantante. "Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad", dice en el texto recompartido por La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero está afrontando la gira desde la desconexión y no está viendo medios y redes, por eso le sorprendió la llamada de un amigo que le preguntó preocupado si iba a dejar la gira.

"Le respondí muy sorprendida: ¿Cómo? Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote", escribe. "Cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba".

Al final es solo ruido, señala la cantante agradecida a las 30.000 personas que estuvieron en el BEC dándolo todo en los dos primeros conciertos de la gira de LODVG. "MADRID!!! NO SABÉIS LAS GANAS QUE TENEMOS DE VEROS!!!", dice al final de la publicación sobre los próximos conciertos de la banda previstos para el 28, 29 y 31 de mayo en el Movistar Arena.

Todas las fechas de la gira Tantas Cosas que Contar de La Oreja de Van Gogh