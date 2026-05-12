Lady Gaga confirma la fecha de estreno del Mayhem Requiem: su show inédito

todo lo que se sabe

The mayhem ball tour, la más reciente gira de Lady Gaga, cerró el pasado mes de abril en Nueva York, pero la Mother Monster no ha cerrado esta etapa por completo.

Lady Gaga ha confirmado el estreno de Mayhem Requiem, una grabación sobre ese último show que probablemente incluya contenido extra como su paso por el estudio de grabación y algunas entrevistas.

Concretamente, la publicación se realizará el 14 de mayo a las 20:00, fecha para la que algunos fans han sido citados en Los Ángeles para visionarlo en primicia.

Además, este show especial será publicado esa misma noche en exclusiva en Apple Music, al igual que un álbum del directo.

Ahora, la página web de Lady Gaga ha sido actualizada, indicando que este evento será "una celebración y reinterpretación de su sexto álbum" e incluso lo plantean como "el acto final de MAYHEM".

Por desgracia, el visionado se realizará solamente en 15 espacios de Estados Unidos.

Además, ya puedes preguardar esta grabación y se ha publicado un fragmento de la actuación de Shadow of a Man como adelanto.

Una vela derritiéndose

Esta confirmación llega tras la misteriosa cuenta atrás creada en el canal de YouTube de la plataforma, donde aparecía una vela con la cara de Lady Gaga derritiéndose hasta que finalmente aparecía la fecha.

"El fin está próximo. El Réquiem del CAOS de Lady Gaga llega pronto", decía la descripción.