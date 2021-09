Amaia, reina de la trashumancia en su nuevo vídeo 'Yo Invito'

Aparece en un bar, sentada, soportando el peso de su cabeza sobre el codo, que está posado sobre una barra que bien podría pertenecer a uno de los cuadros de Hopper.

Una estética cuidada y una atmósfera nostálgica para un tema que describe el dolor de una ruptura como solo Amaia podría hacerlo, con sensaciones tan simples y cotidianas como las de cualquier ser humano. "Ya no sé qué va a ser de mí / Pero sé que hoy me despido de ti / Voy a hacerte cruz y raya / Me siento triste pero liberada".

Dirigido por Virgili Jubero y con coreografía de Ariadna Monfort, Amaia se transforma en el videoclip en una especie de pastora transhumante, una divinidad a la que las ovejas siguen con la misma veneración que le otorgan los que la conocieron en OT. Pero Amaia ha crecido, ha evolucionado y su sonido, aunque parecido, no es el mismo que el de su disco debut, lanzado hace ya dos años, Pero no pasa nada.

Aunque Alizzz ha formado parte del equipo de producción de Yo invito, pocas similitudes encontramos con El encuentro, una colaboración que acumula ya más de 15 millones de reproducciones en Youtube.

Amaia ha anunciado que hará un directo este jueves a las 20:00h a través de su cuenta de Instagram "para contaros lo emocionada que estoy".

La filtración horas antes y el enfado de la cantante

Estaba previsto que el single saliera a la luz este viernes 1 de octubre, pero un error ha hecho que el videoclip estuviese disponible a las 00:00 del 30 de septiembre en Youtube, pero no en el resto de plataformas, como Spotify, Tidal, Amazon Music.

Una filtración 24 horas antes del estreno oficial que ha enfadado a la artista. Amaia Romero invitaba a escuchar la canción en sus redes sociales y daba las gracias de manera irónica a WarnerMusic y YouTube, dejando ver su malestar con el incidente.

No es la primera vez que le ocurre. La cantante ya sufrió la filtración de un fragmento de su tema Un Nuevo Lugar, el primero que sacó tras salir de la academia. Alguien del equipo de rodaje grabó con su móvil unos segundos del clip y el fragmento se difundió en las redes sociales, tal y como se vio en el documental de Amazon Una vuelta al sol.

Letra de 'Yo invito'

Estoy de vuelta otra vez

Y tengo miedo de verte

Cada vez que paso por aquí

Miro el suelo al andar

Ya he conseguido aceptar

Que hay cosas que nunca me van a ocurrir

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caer, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Estoy de vuelta otra vez

Y volverás a mi mente

Cada vez que pase por aquí

¿Por qué dejamos de hablar?

¿Por qué rompimos sin más?

Ya nada importa ya ha llegado el fin

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caer, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caer, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento libre pero rara