Ana Mena, de cerca: conoce a la cantante malagueña que presenta las Campanadas con Ramón García y Jenni Hermoso

Ana Mena es una de las voces de la industria musical española actual y, por qué no decirlo, también de la industria italiana.

Pese a su juventud —la cantante malagueña tiene 26 años—, ha consolidado una carrera de éxito que arrancó siendo una niña al ganar en 2006 los Premios Veo Veo. Tenía solo nueve años y desde entonces su trayectoria ha sido imparable.

La joven intérprete, ahora también presentadora de las Campanadas junto a Ramón García y Jenni Hermoso, ha trabajado en televisión, ha sido niña Almodóvar, ha concursado en Festival de la Canción de San Remo, ha publicado dos discos y ha ganado numerosos premios musicales.

La niña de la tele

Los primeros pasos de Ana Mena como estrella fueron en la pequeña pantalla. La joven de Estepona (Málaga) (25 de febrero de 1997) ganó con nueve años la XII edición de los Premios Veo Veo presentado por la famosa Teresa Rabal interpretando "con mucho arte" para su edad la canción de Torero en Andalucía.

El premio le sirvió como plataforma de lanzamiento y le llevó a fichar por Canal Sur. En 2006 se convirtió en colaboradora del programa Menuda noche, presentado por Juan y Medio, en el que estuvo hasta 2010.

En este programa cantaba baladas y deslumbraba con su desparpajo, tanto en el escenario como al hablar con el presentador.

Una niña Almodóvar y numerosas series

Primero se le abrieron las puertas de Canal Sur y después dio el salto a la televisión nacional.

En 2009 le llegó la oportunidad de la mano de Antena 3 Films, que la llamó para interpretar a una joven Marisol en la miniserie Marisol la película sobre la artista que alcanzó un gran éxito nacional.

Su papel en la serie de Marisol llamó la atención del director Pedro Almodóvar, que la escogió para su película La piel que habito. En ella interpretaba el papel de la hija del protagonista, Antonio Banderas, con el que consiguió bastante reconocimiento en el mundo de la interpretación.

Después de este trabajo fichó por las series Supercharly, Como alas al viento, Vive cantando y Bienvenidos a Edén.

Su salto definitivo a la música y su primer single

Pese al éxito interpretativo, Ana Mena no quería renunciar a su sueño de triunfar en la música. Por ello, no dudó en presentarse al famoso programa de la cadena infantil de Disney Channel, My Camp Rock, consiguiendo ganar la edición de 2010.

Su victoria le hizo conseguir su primer contrato musical. Disney España la eligió para poner voz en español a una de las canciones de la banda sonora de la secuela de High School Musical, La fabulosa aventura de Sharpay, con la canción de Voy a brillar.

Al cumplir los 18 años, publicó su primer sencillo en solitario, No soy como tú crees (2015). La canción logró colarse en la lista de éxito de Viral50 de Spotify en España y fue solo el inicio de su carrera de éxito. En 2018 publicó su primer disco, Index, tras el que fue publicando sencillos hasta llegar a 2023.

Este año ha publicado su segundo álbum, Bellodrama, que le ha llevado de gira por España. Una gira que no cesa y que tiene como fecha de cierre el 24 de diciembre de 2024 en el Wizink Center de Madrid.

Como no podía ser de otra manera, las entradas salieron a la venta el 12 del 12 a Las 12, título de una de sus canciones de más éxito incluida en este disco.

Éxito en Italia, concursante de San Remo y todas sus colaboraciones

Al hablar del éxito de Ana Mena hay que hablar de Italia. Porque antes incluso de arrasar en España con el disco Bellodrama, la cantante tuvo que enfrentarse al rechazo de la industria y probar suerte en Italia.

"Mis canciones no funcionaban, a los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero. En plan, que no tenía el foco puesto. Llegó un fenómeno a España (Operación Triunfo 2017) que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso", explicó en el programa de Jesús Callleja.

Su forma de supervivencia fue salir de España y, en lugar de probar suerte en Latinoamérica, optó por Italia, un país del que musicalmente ha sido siempre gran seguidora. “Dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por dónde suena la flauta".

La primera canción fue D'Estate non vale (2018), con Fred de Palma, que no arrancó con buen pie pero acabó convirtiéndose en número 1. Con el artista italiano sacó otras tres colaboraciones de éxito —Se iluminaba, Criminal y Una volta de ancora—, mientras que con Rocco Hunt (su otra pareja musical italiana), dos —A un paso de la luna y Un beso de improviso—.

Este la acompañó en el Festival de San Remo 2022, al que se unió para convertirse en la representante italiana en Eurovisión aunque no logró gran éxito. Quedó 24 de 25 participantes.

Las otras colaboraciones de Ana Mena

Además de sus parejas musicales italiana, Ana Mena ha colaboradora con numerosos artistas a lo largo de su carrera. Firma temas con Belinda, Omar Montes, Malú, Natalia Lacunza y su amigo Abraham Mateo.

Los dos artistas andaluces se conocen desde su paso por el programa de Juan y Medio en la televisión andaluza y en mayo de 2022 se unieron por primera vez en una colaboración, la exitosa canción Quiero decirte.

La complicidad entre ambos es mayúscula —también cantaron juntos en Tu cara me suena— y se ha llegado a hablar de una relación entre ambos, que siempre han negado.

La discreta vida sentimental de Ana Mena

Ana Mena habla de su carrera, pero no de su vida sentimental de la que apenas se conocen algunos datos.

El 15 de marzo de 2023 aseguró a David Calleja que no tiene novio y que no había tenido una relación seria desde que era pequeña. “Si la tuviera, tampoco te la iba a contar”, dijo al presentador, y añadió: “Ahora, de todas formas, no tengo pareja. Me encuentro bien sola. Cuando tenga que llegar, llegará y yo estaré receptiva”.

En la entrevista también contó que intenta mantener la "normalidad" en su vida volviendo siempre que puede a casa de sus padres. Allí también coincide con su hermano pequeño, José Carlos, al que le une un estrecho vínculo profesional.

El joven ha comenzado los estudios musicales y ya ha publicado música bajo su firma. Su siguiente paso será colaborar con su hermana, que reconoce su gran talento pese a su juventud (tiene 19 años): “Escribe muy bien y me sorprende mucho, porque tiene mucho gusto a la hora de escribir”.