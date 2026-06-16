Ana Mena y Lola Índigo derrochan sensualidad y baile en blanco y negro en el videoclip de 'pa ti toa'

Derroche de sensualidad, coreografías de infarto, outfits irresistibles... Todos estos ingredientes forman el videoclip de pa ti toa <3, la primera colaboración de Ana Mena y Lola Índigo.

Producida por Tunvao, y compuesta tanto por él, como por Ana Mena, Lola Indigo y J Cruz, la canción apuesta por un merengue pop de vocación internacional con una química indiscutible entre las artistas, que unen universos creativos.

El resultado es una colaboración que potencia las virtudes de ambas cantantes sin diluir sus respectivas identidades. Las voces de Ana Mena y Lola Índigo dialogan con naturalidad a lo largo del tema vibrante, construyendo una dinámica orgánica y explosiva.

Y, días después del estreno de pa ti toa <3, llega su esperado videoclip, una producción audiovisual concebida para amplificar la dimensión del proyecto y reforzar su ambición artística.

Un videoclip lleno de baile y sensualidad

En el vídeo de esta nueva canción, Ana Mena y Lola Índigo se rodean de un cuerpo de baile masculino donde destaca Pol Soto, uno de los bailarines que actuó con Chanel en Eurovisión. El videoclip juega con el contraste entre el blanco y el negro, pues el vestuario va cambiando mientras interpretan la coreografía.

Dirigido por el prestigioso director italiano Attilio Cusani, el vídeo despliega una propuesta visual contemporánea e impactante, donde la fuerza interpretativa, la narrativa estética y el componente coreográfico convergen para construir una pieza en la que las artistas ponen toda la carne en el asador para conquistar a sus fans.

Los planos hacen el resto: de un espacio diáfano Ana y Lola pasan a moverse sobre el agua mientras seducen a la cámara y se divierten entre ellas.

Pensado como un auténtico evento para la cultura pop, el videoclip busca conectar especialmente con el fandom de ambas artistas y con la comunidad LGTBIQ+. Y lo consiguen con esos pasos imposibles y ese aire de divas del pop que tanto buscan los oyentes.