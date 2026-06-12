Así ha sido el estreno en directo de 'pa ti toa <3' de Ana Mena y Lola Índigo desde Sevilla

Pa ti toa <3 se convirtió en una de las colaboraciones más esperadas para el pop español. Y es que ha supuesto el junte de dos grandes estrellas, Ana Mena y Lola Índigo.

Después de una primera aparición sorpresa de la malagueña en GRX La Feria de la de Granada, donde se dejaron ver por primera vez juntas cantando Moja1ta y Madrid City, pronto comenzaron los rumores de un próximo featuring juntas.

Ahora ya es una realidad, pero tan solo horas antes del estreno de Pa ti toa <3Ana Mena volvió a aparecer por sorpresa en un concierto de Lola Índigo, esta vez en Sevilla, donde no podía cantar otra canción que no fuera esta nueva colaboración.

La intérprete de La Reina ha llevado su gira Sueño de 1 noche de verano al Santalucía Icónica Fest en la capital andaluza, donde apareció como invitada la de Estepona. Desde el escenario que simula un gran patio andaluz las artistas cantaron por primera vez juntas este 11 de junio un tema que promete ser todo un hit este verano.

Esta bachata pop en directo volvió a mostrar el buen rollo entre las artistas, rodeadas de bailarines. El show de luces y un público entregado hicieron el resto en esta carta de presentación del destacado featuring.