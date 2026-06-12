Ana Mena y Lola Índigo le cantan al deseo en 'pa ti toa <3', una canción que promete arrasar en verano

Ana Mena y Lola Índigo unen fuerzas y estrenan pa ti toa <3, su primera colaboración que lo tiene todo para convertirse en la canción de verano. Las artistas son dos de las mayores estrellas del pop español actual, y ambas han tenido éxitos veraniegos que han sonado en todas las fiestas y discotecas del país. Madrid City y La reina son dos ejemplos de ello.

Ahora, la malagueña y la granadina por fin han materializado su fusión musical en una canción que aborda el deseo y la pasión. Una canción de la que Ana Mena lleva dando pistas desde diciembre de 2025, cuando su pareja —el actor Óscar Casas— compartió un vídeo en sus historias de Instagram donde suena una parte del tema.

Producida por Tunvao, y compuesta tanto por él, como por Ana Mena, Lola Índigo y J Cruz, pa ti toa <3 es un irresistible merengue pop de vocación internacional que combina inmediatez, sofisticación y una poderosa capacidad de conexión con el público. La canción encuentra su mayor fortaleza en la química artística entre las andaluzas, dos creadoras que han redefinido los códigos del pop español contemporáneo y que, en esta ocasión, unen universos creativos para dar forma a una propuesta fresca, magnética y plenamente alineada con el sonido global del momento.

Ana Mena y Lola Índigo en 'Pa ti toa' | SONY

"Me volví loca", "A ti te gusta gustar" o "Baby, tú eres para mí y yo pa ti to'a" son algunos de los versos de la canción, los cuales ejemplifican a la perfección esa apuesta por la sensualidad tanto en la letra como en el vídeo.