Cómo sugió 'pa ti toa', la canción de Ana Mena y Lola Índigo

Ana Mena y Lola Índigo, en la imagen promocional de 'pa ti toa' | X

Ana Mena y Lola Índigo estrenan este viernes pa ti toa, su primera colaboración que llega tras compartir escenario en el estreno de Romance de una noche de verano.

La cantante de Málaga se unió a la de Huétor Tájar en Granada para cantar juntas Madrid City y MOJA1TA y fue tal la química que no tardaron en dispararse las teorías sobre una posible colaboración.

¡Y dicho y hecho! Este lunes saltó la bomba en forma de sesión de fotos. Ana Mena y Lola Índigo anunciaron pa ti toa para este viernes 12 de junio.

Su idilio empezó hace tiempo. Así lo ha contado Ana Mena en una entrevista con David Broncano. "Nos encontramos en todos los premios y siempre hablamos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto...", explicó la intérprete sobre cómo nació la idea de colaborar.

"Muchas veces es esperar a que llegue la canción pero la voluntad siempre estaba", explicó la cantante que lo vio claro cuando tuvo pa ti toa entre manos: "Así que fue mandársela y ya".

La cantante manda los temas por WhatsApp muy confiada y así fue como lo hizo con Lola Índigo que no tardó en decirle que sí. Lo que no se sabe es si también lo intentó con Aitana, la que muchos fans esperaban que entrase en la ecuación.

Ahora lo que queda por ver es si Lola Índigo contará con Ana Mena en su concierto de este jueves en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 y si cantarán juntas este tema por primera vez en directo.

No es una idea descabellada. Ana Mena tiene libre el mes hasta el sábado 27 de junio cuando actúe en el Iberdrola Music en Madrid.