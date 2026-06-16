Ana Mena y Lola índigo reflexionan sobre el machismo en música: "No nos apoyan en que todas brillemos"

Ana Mena y Lola Índigo han protagonizado el junte del verano: las andaluzas han estrenado pa ti toa <3, con un videoclip en el que las artistas derrochan sensualidad.

Con este estreno las artistas quieren ser las reinas del verano, y para contar cómo surgió el featuring y han sido las protagonistas de la última publicación de la influencer Carlota Marañón en su canal de YouTube.

Tanto Ana Mena como Lola Índigo están en plena gira de festivales para este verano, y en el caso de la de Granada se dio el pistoletazo de salida con su propio evento, GRX La Feria. Allí apareció por sorpresa sobre el escenario Ana Mena, y juntas interpretaron Las 12 y Moja1ta. Además, la granadina ha adelantado que probablemente haya una segunda edición.

"Ser mujer en esta industria y que te hagan caso no es nada fácil"

La malagueña ha insistido en que la intérprete de La Reina se encargó de todo para pasar de un descampado a una feria real: "Fue superbonito ver cómo te quiere la gente, porque tú te lo mereces". "Porque para hacer cosas grandes hay que tener dos ovarios, porque ser mujer en esta industria y que te hagan caso no es nada fácil. Y esta mujer y yo sabemos lo que es eso. Regar eso no es fácil", ha resaltado la de Estepona.

Lola índigo ha continuado el discurso de Ana Mena y ha contado lo que ella comentó al acabar GRX La Feria. "Ese día, en el after, con todos los hombres, junté a determinada gente y les dije: 'Esto ha sido un festival hecho por mujeres, y nos ha costado tanto remarlo que nos hemos dado cuenta de una realidad muy chunga. Y es que hemos necesitado un portavoz tío'". A esto se sumó la participación del streamer Illojuan, actual pareja de Lola Índigo, que retransmitió el evento en directo.

Pese a estar en lo más alto en la industria musical española, Ana Mena y Lola Índigo han reflexionado sobre el machismo que continúa habiendo. "Se nota mucho en la puesta en escena en los escenarios. No quiero decir que no haya puestas en escena íntimas maravillosas, pero nosotras tenemos que hacer la puñetera voltereta lateral triple y normalmente el ojo más crítico está sobre nosotras", ha expuesto la intérprete de Madrid city.

"Nosotras tenemos que hacer la puñetera voltereta lateral triple"

Por su parte, Lola Índigo ha manifestado que las mujeres tienen "más requisitos artísticos", pero que no hay "mal rollo" entre las artistas femeninas. "Es que muchas veces el mal rollo se lo inventan", ha compartido Ana Mena. Y Lola índigo ha dicho que es en Internet donde rivalizan a las mujeres: "Hay algo en internet de una exigencia hacia nosotras y una expectativa hacia nosotras y también una comparativa en el trabajo de unas y otras".

La autora de El Pantalón lo tiene claro: "El problema es pensar que solo hay un spot. ¿Por qué para nosotras hay un spot solamente y luego para los chavales pueden haber 20 haciendo el mismo género, vistiéndose igual, haciendo el mismo tipo de show? Pero para nosotras queo frecemos toda la variedad existente solo hay un spot. Nosotras cada uno somos de un color y de un sabor, pero para nosotras solo hay un spot". "Qué putada que no nos apoyen en esa cosa de que todas brillemos", ha expresado la de Granada.

"Está en uno el sentir una injusticia ante algo que no es injusto, simplemente es un suceso [...] Lo que he aprendido estos años es que se sube, se baja, se sostiene, se cambia...", ha reflexionado Lola Índigo