Lola Índigo presenta su nueva gira en Granada con Ana Mena entre los muchos invitados

Lola Índigo presentó este sábado 30 de mayo su nuevo espectáculo en Granada como parte de la programación del festival GRX La Feria, cuyo objetivo es reivindicar la cultura local de la ciudad. Este concierto es el primero que celebra la artista en España con su gira Romance de 1 Noche de Verano, donde la tradición se da cita con la fiesta y el baile.

"Lola Índigo abrió con Verde y convirtió su actuación en un recorrido por sus primeros temas y por su nuevo concepto con un claro guiño lorquiano. El público se volcó con ella desde el primer minuto, desde los niños hasta los más adultos, en uno de esos conciertos en los que la artista no necesita conquistar el recinto porque lo tiene ganado antes de salir. La actuación tuvo, además, un formato de celebración compartida", apunta la crónica de Granada Hoy.

En total, Lola Índigo subió al escenario a un total de once artistas invitados: Kiki Morente, Maka, Pepe y Vizio, La Húngara, La Plazuela, Lía Kali, Queralt Lahoz, SALMA, La Zowi, Lucho RK y Ana Mena, con quien interpretó Madrid City y MOJA1TA.

Setlist de Lola Índigo en GRX La Feria 2026

Acto I

VERDE

Ya no quiero ná

Mujer bruja

Maldición

Santería

Nana del caballo grande (con Kiki Morente)

Acto II

MALA SUERTE

Trendy

Casanova

Invitados en otro escenario

El Condenao (con Maka)

(con Maka) De plastilina (con Pepe y Vizio)

(con Pepe y Vizio) Mala, malita, mala (con La Húngara)

(con La Húngara) Tangos de Granada (con Kiki Morente)

Acto III

LA PRIMAVERA (con La Plazuela)

(con La Plazuela) TUS INICIALES (con Lía Kali, Queralt Lahoz y SALMA)

(con Lía Kali, Queralt Lahoz y SALMA) El pantalón

La niña de la escuela

Acto IV