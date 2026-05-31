Lola Índigo presenta su nueva gira en Granada con Ana Mena entre los muchos invitados
Lola Índigo se reivindicó como granadina este sábado 30 de mayo con su concierto en el festival GRX La Feria. Este show le sirve como presentación de su nueva gira Romance de 1 Noche de Verano en España, la cual tiene un fuerte componente tradicional.
Lola Índigo continúa con folclore andaluz en 'El Bachatón de la L', su colaboración junto a Lucho RK
Lola Índigo presentó este sábado 30 de mayo su nuevo espectáculo en Granada como parte de la programación del festival GRX La Feria, cuyo objetivo es reivindicar la cultura local de la ciudad. Este concierto es el primero que celebra la artista en España con su gira Romance de 1 Noche de Verano, donde la tradición se da cita con la fiesta y el baile.
"Lola Índigo abrió con Verde y convirtió su actuación en un recorrido por sus primeros temas y por su nuevo concepto con un claro guiño lorquiano. El público se volcó con ella desde el primer minuto, desde los niños hasta los más adultos, en uno de esos conciertos en los que la artista no necesita conquistar el recinto porque lo tiene ganado antes de salir. La actuación tuvo, además, un formato de celebración compartida", apunta la crónica de Granada Hoy.
En total, Lola Índigo subió al escenario a un total de once artistas invitados: Kiki Morente, Maka, Pepe y Vizio, La Húngara, La Plazuela, Lía Kali, Queralt Lahoz, SALMA, La Zowi, Lucho RK y Ana Mena, con quien interpretó Madrid City y MOJA1TA.
Setlist de Lola Índigo en GRX La Feria 2026
Acto I
- VERDE
- Ya no quiero ná
- Mujer bruja
- Maldición
- Santería
- Nana del caballo grande (con Kiki Morente)
Acto II
- MALA SUERTE
- Trendy
- Casanova
Invitados en otro escenario
- El Condenao (con Maka)
- De plastilina (con Pepe y Vizio)
- Mala, malita, mala (con La Húngara)
- Tangos de Granada (con Kiki Morente)
Acto III
- LA PRIMAVERA (con La Plazuela)
- TUS INICIALES (con Lía Kali, Queralt Lahoz y SALMA)
- El pantalón
- La niña de la escuela
Acto IV
- 1000COSAS
- MI COLETA
- Yo tengo un novio / DISCOTEKA (con La Zowi)
- UNA BACHATA
- EL BACHATÓN DE LA L (con Lucho RK)
- Madrid City / MOJA1TA (con Ana Mena)
- YO TE LLEVO / Dragón
- EL TONTO
- LA REINA