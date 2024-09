Ana Mena responde tajante a las críticas hacia su música: "No, señora..."

Los artistas tienen distintas formar de manejar la fama y de responder ante las críticas masivas que reciben por su trabajo o por su vida personal. Algunos prefieren no hacerse cargo de lo que diga el resto y adoptar un papel únicamente profesional, mientras otros optan por salir en su defensa cuando creen conveniente.

Y eso es lo que acaba de hacer Ana Mena en sus redes sociales después de que centenares de personas estén acusando a la artista malagueña de hacer siempre "la misma canción".

Esta oleada de críticas llega a raíz del reciente lanzamiento de su última canción, Carita triste. Se trata de una colaboración con una de las artistas femeninas del momento: Emilia. Pero esta fusión entre dos cantantes tan destacadas no ha impedido que los usuarios en plataformas sociales estén juzgando a Ana Mena por no innovar y por crear composiciones muy similares entre sí.

Pero eso no es lo único que le critican a la malagueña: también han llegado a acusarle de plagiar otra canción de Aitana. Lo que serían unos días de felicidad tras el lanzamiento de su esperada nueva canción, se está convirtiendo para Ana Mena en un castigo.

La respuesta de Ana Mena

"¿Cuántas veces ha hecho la misma canción?", ha dicho un usuario de X (antes Twitter) en referencia a la última publicación de Ana Mena. Este mensaje ya reúne más de un millón de reproducciones y, ante su alcance, la artista española no ha querido quedarse callada.

Este sábado 31 de agosto por la tarde, Ana Mena ha respondido de manera tajante para defender su música y su trabajo. Y lo ha hecho con ironía: "Sí, es exactamente igual que A un paso de la luna, Música ligera, Quiero decirte, Se iluminaba, Ya es hora, Un clásico… Todas iguales", ha dicho, añadiendo al final un emoticono de risa.

Así, la artista ha mencionado algunos de sus grandes éxitos para demostrar que Carita triste es un tema muy diferente a otras composiciones suyas del pasado. Pero Ana Mena ha querido ir más allá, y ha añadido otra frase a su respuesta.

"Y no, señora... Tampoco es la misma canción que Las 12 ni Madrid City, aunque sean electrónicas", ha zanjado. Estas canciones son dos de sus últimos lanzamientos, los cuales prueban un acercamiento por parte de la artista hacia los sonidos pop electrónicos. Y eso no significa que todas sus canciones sean iguales, ni que Ana Mena no sea una artista versátil e innovadora. Así lo demuestran los títulos que la propia cantante ha mencionado.