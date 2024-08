Ana Mena rompe la pista junto a Emilia con 'Carita triste'

Te interesa Emilia y Tiago PZK cantan por primera vez en directo 'Alegría', su funk brasileño con Anitta

Ana Mena llevaba semanas avisando de que Carita triste, su nuevo single junto a Emilia, iba a contener la fórmula que ha caracterizado la carrera de la malagueña: un hit hecho para la pista de baile en el que la sensibilidad de la letra contrasta con un ritmo que atrapa.

Una canción de pop electrónico en la que, además, se aprecia esa sintonía especial que siempre han mostrado ambas divas de la música en castellano, que extienden su buena relación a la hora de combinar la personalidad de sus voces.

Como no podía ser de otra forma, este éxito de verano tardío ha venido acompañado de un sugerente videoclip en el que Ana Mena y Emilia derrochan sensualidad bajo la dirección de The Panda Bear Show.

Éxito inmediato

No hace falta más que atender a las reproducciones en plataformas y los buenos comentarios que Carita triste ha despertado entre los fans de ambas artistas. “Reinas”, “girlpower” o “temazo” son algunos de los términos más empleados para definir a la canción y a sus compositoras, demostrando que se trata de un acierto total.

La autora de Madrid Cityse reencuentra, así, con una de las artistas con las que comenzó a despuntar en su carrera musical como ya hiciera en 2019 en El Chisme, junto al rapero Nio García.

Letra de Carita triste

Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa

Siento que me voy a ahogar

Respiración boca a boca, si viene de tu boca

Tal vez me pueda salvar

Con las gafa' empañadas de lágrima' mojada'

Soy la más triste del bar

Un bajón que no perdona, que no se quiere acabar

--------------------------------------

Sin ti la noche se siente horrible

Y el corazón sin ti no me sirve

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Vivo pintando carita triste

Ayer probé un beso de otra boca

Ayer lloré, pero no me viste

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando carita triste

--------------------------------------

No queda na'-na', na'-na'-na'-na'-na'

Na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

No queda na'-na', na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando carita triste (Carita Triste)

--------------------------------------

A quién quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé

Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré

Quiero volverte a ver

Qué estar así no me gusta, no me gusta no tenerte

Mi corazón está débil

Aunque yo me haga la fuerte, eh, eh, eh-eh-eh

Aunque yo me haga la fuerte, eh, eh, eh-eh-eh

--------------------------------------

Sin ti la noche se siente horrible

Y el corazón sin ti no me sirve

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Vivo pintando caritas tristes

Ayer probé un beso de otra boca

Ayer lloré, pero no me viste

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando caritas triste'

--------------------------------------

No queda na'-na', na'-na'-na'-na'-na'

Na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando carita triste (Carita Triste)

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando carita triste

No queda na'-na'-na'-na'-na'-na'-na'

Sigo pintando carita triste