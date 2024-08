'Carita triste' no es la primera colaboración de Ana Mena y Emilia: esta es su otra canción juntas

Aunque ahora Ana Mena y Emilia son dos grandes divas del pop de España y Argentina respectivamente, no hace mucho tiempo eso no era así.

De hecho, además de sus colaboraciones, algo que tienen en común las artistas es haber intentado alcanzar esos primeros puestos en las listas donde ahora se encuentran durante muchos años, hasta que finalmente lo han conseguido.

Pero a lo largo de ese camino, la malagueña y la argentina ya coincidieron. Ahora lo vuelven a hacer con su colaboración Carita triste, un tema muy esperado con el que las cantantes cierran el verano por todo lo alto, pero hace unos años hubo un primer junte entre ellas.

Digamos que ambas estaban en puntos de su carrera muy distintos, tanto que no es un tema del que suelan hablar. En 2019, cuando las artistas comenzaban a posicionarse poco a poco en la industria, Mena y Mernes lanzaron junto a Nio García El chisme.

En esta canción, ambas hacían referencia a cómo recibían con frecuencia críticas en su intento por triunfar, y cuestionaban los cotilleos y su alcance. Así lo refleja también su videoclip, con guiños a las apariciones de ambas en los medios.

La canción, de ritmo latino, juntó a la española y la argentina por primera vez hace cinco años en una colaboración internacional que en su momento no fue tan esperada como su segundo tema juntas.

Así es la letra de 'El chisme'

Solo dale en confianza que aquí todo se puede

Todo se puede, todo se puede

Todo va a ser calladito en estas cuatro paredes

Cuatro paredes, cuatro pare-

¿Qué tienes ahí?, No sé

Igual tenemos toda la noche

Yo te tengo preparado todo pa' que te quedes

----------

Tengo las sábanas

Con print de animal

Y todas las cosas que nos gustan pa' jugar (ohh)

Somos tal para cual

Y nos portamos mal (wuh, wuh)

Y toda la noche la pasamos hablando de los demás

----------

Porque nos gusta el chisme

El chisme, el chisme (uh uh)

Porque nos gusta el chisme (eh eh)

El chisme (eh eh), el chisme

----------

Y yo pago mis cuentas, a mí nadie me las paga

Que de dónde saco el dinero si janguear no deja nada

Si llego a casa cuando estés y no despierta

Dicen que yo ando en una vuelta

----------

Los carros caros en el garage, ninguno lo uso

Un almacén de prendas que puedo suplirle al ruso

Dicen de mí que yo me la paso jangueando de lunes a viernes

Que hablen de mí que eso conviene, yeah

----------

Y ahora que estoy trending tiran para entrevista

Porque me ven con babies que son de revista

Que se entretienen, no lo niego

Y me entero cuando visito el barbero

----------

Y todos quieren saber

Quién de aquí sale y quien viene (wuh, wuh)

Como no me dejo ver

Dejo que hablen lo que quieren

----------

Tengo las sábanas

Con print de animal

Y toda' las cosas que nos gustan pa' jugar (ohh)

Somos tal para cual

Y nos portamos mal (wuh, wuh)

Y toda la noche la pasamos hablando de los demás

----------

Porque nos gusta el chisme

El chisme, el chisme (uh uh)

Porque nos gusta el chisme (eh eh)

El chisme (eh eh), el chisme

Porque nos gusta el chisme

El chisme, el chisme

Porque nos gusta el chisme (eh eh)

El chisme (eh eh), el chisme

----------

Y que sea nuestro business

Jugamos a que te digo y tú dime

Y cuéntame que fue lo que oíste

Que no me he enterado

A quién han dejado

Cuéntame lo de hoy que lo de ayer es pasado

----------

"¿Qué fue lo que se operó?", Me gusta

"Salió con alguien mayor", me gusta

"Si todito se lo tomó", me gusta

Y si la noticia soy yo más me gusta

----------

"¿Qué fue lo que se operó?", Me gusta

"Salió con alguien mayor", me gusta

"Si todito se lo tomó", me gusta

Y si la noticia soy yo más me gusta

----------

Porque nos gusta el chisme

El chisme, el chisme (uh uh)

Porque nos gusta el chisme (eh)

El chisme (eh eh), el chisme (a mí me gusta el chisme)

Porque nos gusta el chisme (ah)

El chisme, el chisme

Porque nos gusta el chisme

El chisme (eh eh), el chisme (eh eh)

----------

A ti te gusta el chisme

Yeah yeah