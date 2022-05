Angy Fernández, sobre su salud mental: "Ayer fue el último día de mi antiguo yo"

Angy Fernández se encuentra luchando contra la depresión y nunca se ha ocultdo a sus más de 300 mil seguidores.

La cantante siempre ha sido muy sincera y se ha abierto en canal emocionando por completo a todos sus fans. Gracias a la ayuda de profesionales y a su "refugio", es decir, su trabajo, está cuidando mucho su salud mental. En parte, gracias a sus compañeros, que le arropan y tienden la mano en todo momento.

Tras el largo y complejo camino, repleto de piedras y vallas que la artista ha ido atravesando, actualmente se encuentra en fase de aceptación: "Después de unos meses donde me he sentido mal, muy mal, donde me ha costado sonreír y reír (cosa que es habitual en mí), hoy decido que se acabaron los lamentos y quiero salir del bucle", ha prometido la actriz públicamente a través de Instagram. Esa es su intención y así va a intentar cumplirlo, dejando claro que “ayer fue el último día de mi antiguo yo”. Algo de lo que seguro irá dando novedades en los próximos días.

Angy habla sobre su depresión

“No pasa nada. Si hay que llorar, se llora, pero desde luego, esto no me va a paralizar más. Con ayuda. Sola no puedo y no pasa nada”, ha confesado Angy en su perfil de Instagram. "Pero voy a volver a ser lo que era, que esa tía mola. Ganas de lo que viene", ha añadido, dejando claro que va a continuar luchando y va a dejarse la piel por conseguirlo.

También, ha querido dar las gracias públicamente por el apoyo recibido: "La vida es una montaña rusa y hay que permitirse las bajadas también. Nadie dijo que fuera fácil. Vendrá algo mejor. Y algo peor. Porque esto es así y hay que asumirlo. Pero vendrán cosas buenas. Lo sé”, ha expresado en redes sociales.

Angy Fernández ha aprovechado para dedicar unas palabras especiales a su madre, que es su pilar fundamental para conseguir recuperar su salud mental. “En unos días os cuento si esto es verdad”, ha concluido entre risas, intentando quitarle hierro al asunto y darle un poco de humor.

La dura pérdida de Angy Fernández

Angy Ferández anunciaba hace tan solo unas semanas la pérdida de su perro, situación que empeoró su estado anímico y salud mental. "Lo que se suele decir: siempre estará contigo. Pero sí, es la verdad. Lo siento conmigo todo el rato y sé que será así", contaba la cantante a sus seguidores a través de redes sociales.

“Voy a estar bien, Elvis. Gracias por todo estos años. Me has dado paz y tranquilidad. Me has dado fuerza, cariño, amor incondicional y más vida”, le prometió. “Gracias mi bebé. Te quiero para siempre. Ojalá nos veamos en otro lado. Lo que sé, es que te veré en mis sueños, mi angelito de la guarda”, concluyó en su publicación de Instagram.