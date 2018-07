Anti-Heroes es el nuevo disco de Auryn

El próximo 26 de marzo el grupo lanzará al mercado su segundo disco ANTI- HEROES. La carta de presentación de este disco será Heartbreaker, un hit en toda regla compuesto por ellos. El disco saldrá a la venta en 2 formatos físicos: un CD con 11 temas y una Edición de lujo con 2CDs: CD1 con 15 temas y CD2 con temas instrumentales // Karaoke . En cuanto a los temas, el grupo repite con la fórmula de incluir canciones en inglés y en castellano. Para la creación de varios de los temas cuentan con compositores de lujo como Wayne Hector (autor de hits para Cheryl Cole, The Wanted, One Direction, Nicky Minaj... ), Xabi San Martín (La Oreja de Van Gogh), Vanesa Martín, Georgina, Merche y Vega. Pero esto no es todo ya que Blas, David, Dani, Alvaro y Carlos (Auryn) repiten en las labores de composición incluyéndose 5 temas suyos en este disco. Y aún hay más nombres de lujo que se unen a este gran proyecto ANTI – HEROES ya que el productor del disco es Tony Sanchez Olson, productor de Loreen, Pastora Soler...

Su mayor éxito viene con el lanzamiento del tema Don't give up my game, de composición propia y con el que se han recorrido las principales radios, copan las portadas de las principales revistas juveniles y musicales, periódicos y televisiones del panorama nacional. A 6 meses del lanzamiento del disco el crecimiento del grupo fue imparable. Es en ese momento cuando se convierten en el grupo que cuenta con el mayor fenómeno fan en nuestro país, lo que se ve reflejado en sus más de 30 firmas de discos por toda España, logrando en muchas ocasiones el record de ventas por firma en tienda. Todo esto les convirtierte en la mayor revelación del pop nacional del 2012. Con este éxito pronto llegaron los premios: dos Neox Awards siendo los mayores triunfadores de la noche junto con Pablo Alborán y Mario Casas.