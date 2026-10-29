U2 anuncia los primeros conciertos en Europa de su gira 'The Greatest Show on Earth Tour'
U2 desvela los primeros conciertos del cartel europeo de su gira The Greatest Show on Earth Tour y asegura que anunciará pronto su presencia en España.
Los conciertos de U2 anunciados hasta ahora: las primeras fechas de 'The Greatest Show on Earth Tour'
U2 por fin ha anunciado los primeros conciertos en 2027 de su gira mundial The Greatest Show on Earth Tour en Europa. El cartel incluye 12 fechas de conciertos en grandes recintos de siete países europeos con Wolf Alice como artista invitado.
- 26 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 28 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 5 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 8 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 27 de mayo - Lisboa, Portugal - Estadio da Luz
- 5 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 6 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 18 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 19 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 30 de junio - Berlín, Alemania - Olympiastadion
- 5 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro
- 6 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro
U2 asegura que su presencia en España se anunciará pronto. Según apunta la cuenta fan @U2Valencia en X, "el anuncio de las fechas de U2 en España previsto se aplaza en solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido en la provincia de Toledo".
Cómo conseguir entradas para Europa
Para las entradas de Europa, U2 ha preparado una preventa a la que sus fans pueden apuntarse a través de su página web antes de las 14:00 (hora peninsular) del viernes 30 de octubre.
Los registrados recibirán un código para acceder a la preventa de entradas, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 (hora local).