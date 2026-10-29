Guitarricadelafuente vuelve a conquistar Los Ángeles cantando 'La nieve' en la gala Día de Muertos

Guitarricadelafuente sigue dando mucho de qué hablar en Estados Unidos. El equipo de La bola negra está volcado en la promoción de la película en el país, donde se estrenó de manera limitada el 16 de octubre antes del lanzamiento amplio del 6 de noviembre. El objetivo es uno: impactar en la sociedad estadounidense con una historia queer y pelear las máximas nominaciones posibles en los Premios Oscar.

Durante ese camino, Guitarricadelafuente ha acudido este martes 27 de octubre a la gala Día de Muertos celebrada en Universal Studios Backlot Old Pueblo Village, ubicado en Los Ángeles (California). Allí ha posado ante las cámaras junto al actor y cantante mexicano Diego Boneta o la actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno.

Pero la presencia de Guitarricadelafuente tenía un propósito aparte de disfrutar de una gala dedicada al Día de Muertos: tenía que interpretar La nieve, la canción original de La bola negra compuesta por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra) e inspirada en un soneto de Federico García Lorca.

Sobre el escenario, el cantante de Benicasim ha vuelvo a emocionar con su voz característica, sus delicados movimientos y una puesta en escena invadida por la niebla —un recurso que también utilizó Guitarricadelafuente la primera vez que cantó La nieve en directo en el Movistar Arena de Madrid—. Esta no es la primera vez que Guitarricadelafuente interpreta esta canción en Los Ángeles, pues ya lo hizo el 18 de octubre en un evento privado para periodistas y votantes de Hollywood.

Cantante y actor

La presencia de Guitarricadelafuente durante la promoción de La bola negra en Estados Unidos no se explica únicamente por La nieve, sino también por su debut actoral en la película interpretando a Sebastián. Un debut que ya le ha valido al artista el premio Descubrimiento en el SCAD Savannah Film Festival y una nominación los Gotham Audience Awards.

"La película muestra cómo la vergüenza y la represión personal nos impiden ser quienes realmente somos; es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación", ha dicho Guitarricadelafuente en una entrevista reciente con GQ Magazine. "Espero que esta representación, presente en los medios y a gran escala, ayude a alguien que viva en un lugar remoto a verse reflejado y a sentir que esa bola negra que carga en su interior se va iluminando. Quiero que sientan que, poco a poco, esa carga pesa menos".