Los conciertos de U2 anunciados hasta ahora: las primeras fechas de 'The Greatest Show on Earth Tour'
U2 está anunciando poco a poco el cartel de conciertos de The Greatest Show on Earth Tour, su gira mundial para 2027 que podría pasar por España.
U2 anuncia los primeros conciertos de su gira en Europa con 'The Greatest Show on Earth Tour'
The Greatest Show on Earth Tour es la nueva gira mundial de U2 con la que el grupo irlandés de rock actuará en grandes estadios de diversos países a lo largo de 2027. En español, el título del tour significa "El mayor espectáculo del mundo", por lo que las expectativas están por las nubes.
La banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., anunció el tour el pasado 15 de octubre y desde entonces ha ido desvelando nuevas fechas de conciertos. De momento, U2 ha confirmado 23 fechas en tres ciudades de Latinoamérica y siete ciudades de Europa entre febrero y julio.
U2 asegura que su presencia en España se anunciará pronto. Según apunta la cuenta fan @U2Valencia en X, "el anuncio de las fechas de U2 en España previsto se aplaza en solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido en la provincia de Toledo".
La gira supone el regreso del grupo a grandes estadios desde que terminaron la gira The Joshua Tree Tour 2019. Además, estos conciertos servirán para que U2 presente en directo las canciones de su decimosexto álbum de estudio: Carnaval de Luz, que verá la luz el próximo 13 de noviembre.
Los conciertos anunciados hasta ahora de U2 en 2027
Latinoamérica
- 23 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 26 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 28 de febrero - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros (SOLD OUT)
- 02 de marzo - Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros
- 10 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 12 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 14 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS (SOLD OUT)
- 16 de marzo - São Paulo, Brasil - Estádio MorumBIS
- 23 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)
- 25 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate (SOLD OUT)
- 27 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate
Europa
- 26 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 28 de abril - Estocolmo, Suecia - Strawberry Arena
- 5 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 8 de mayo - París, Francia - Stade de France
- 27 de mayo - Lisboa, Portugal - Estadio da Luz
- 5 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 6 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Johan Cruijff ArenA
- 18 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 19 de junio - Londres, Reino Unido - Tottenham Hotspur Stadium
- 30 de junio - Berlín, Alemania - Olympiastadion
- 5 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro
- 6 de julio - Milán, Italia - Stadio San Siro
Cómo conseguir entradas para Europa
Para las entradas de Europa, U2 ha preparado una preventa a la que sus fans pueden apuntarse a través de su página web antes de las 14:00 (hora peninsular) del viernes 30 de octubre.
Los registrados recibirán un código para acceder a la preventa de entradas, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 10:00 (hora local).