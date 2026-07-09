Arde Bogotá actúa por sorpresa y conquista en la inauguración del Mad Cool

El verano se ha convertido en la temporada favorita para los amantes de la música de la Comunidad de Madrid, con varios festivales distribuidos a lo largo del territorio en los que la variedad y calidad de sus invitados los han convertido en toda una referencia.

Entre ellos, el Mad Cool es uno de los más especiales al albergar un gran número de iconos nacionales e internacionales, atrayendo a miles de personas dispuestas a disfrutar de sus escenarios.

En esta ocasión, además, han sabido jugar sus cartas para sorprender a los asistentes que había reparado en uno de los nombres más desconocidos del cartel: Bigger Splash. Una suerte de acertijo, que no se descarta que se repita en otros eventos, que los más intuitivos consiguieron vincular con el estreno del último tema de Arde Bogotá, el grupo cartagenero que precisamente presentó ese nuevo single en directo en el propio festival.

Un concierto en el que, además, Antonio, Dani, Pepe y José Ángel mostraron la energía que siempre ha caracterizado sus conciertos, poniendo a saltar al público con canciones como su siempre coreada Los perros, demostrando por qué se han ganado un lugar en el corazón de los rockeros de nuestro país.