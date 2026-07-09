Vota en nuestra encuesta y elige al último ganador de la temporada de 'Pueblos especiales'
Cuerpos especiales se va de vacaciones aunque antes tiene una misión: elegir al último ganador de la temporada de Pueblos especiales. Tres candidatos se han presentado en esta última semana de concurso y ahora es el momento de votar. ¿Cuál merece entrar en la lista de las localidades más molonas de España?
Las vacaciones no empiezan en Cuerpos especiales hasta elegir al último ganador de la temporada de Pueblos especiales.
Esta vez la encuesta solo estará abierta un día, así que no te puedes despistar si quieres participar y elegir a tu favorito.
El viernes 10 de julio conocernos al ganador que se una a la lista de los más molones de España antes de echar el cierre estival
Los candidatos son tres y el primero nos lleva al norte de España. Burela (Lugo) presume de puerto pesquero, atún y merluza del pincho.
Hervás (Cáceres), con la calle más estrecha de España, tiene también la casa de los cactus y la fiesta de los cabezudos.
Y para despedir la temporada entra a jugar Catral (Alicante), famosa por las costumbres fuera de la norma de sus vecinos.
¿A cuál de los tres le das la victoria? ¡Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador este viernes en Cuerpos especiales!
¿Qué pueblo merece entrar esta semana en la lista de los más molones de España?
- 1
Hervás (Cáceres)
Población - 3.900 habitantes | Reclamo - la calle más estrecha de España | Otras cosas típicas - la casa de los cactus, las piscinas naturales y las fiestas en agosto con el rey y la reina cabezudos.
- 2
Burela (Lugo)
Población - 10.000 habitantes | Reclamo - el bonito de Burela y la merluza del pincho | Otras cosas típicas - las 50 nacionalidades de sus vecinos, con un 10% de población de Cavo verde, la playa de la Marosa, el Festival Osa do Mar en septiembre, sus dos paseos marítimos y el paseo circular.
- 3
Catral (Alicante)
Población - 10.000 habitantes | Reclamo - las costumbres fuera de la norma como la pelota asada más grande del mundo (con dos metros de diámetro) | Otras cosas típicas - las fiestas de San Juan, el arroz con costra y la envidia de sus pueblos vecinos.