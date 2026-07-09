Vota en nuestra encuesta y elige al último ganador de la temporada de 'Pueblos especiales'

Elige al último ganador de la temporada de 'Pueblos especiales' | Europa FM

Las vacaciones no empiezan en Cuerpos especiales hasta elegir al último ganador de la temporada de Pueblos especiales.

Esta vez la encuesta solo estará abierta un día, así que no te puedes despistar si quieres participar y elegir a tu favorito.

El viernes 10 de julio conocernos al ganador que se una a la lista de los más molones de España antes de echar el cierre estival

Los candidatos son tres y el primero nos lleva al norte de España. Burela (Lugo) presume de puerto pesquero, atún y merluza del pincho.

Hervás (Cáceres), con la calle más estrecha de España, tiene también la casa de los cactus y la fiesta de los cabezudos.

Y para despedir la temporada entra a jugar Catral (Alicante), famosa por las costumbres fuera de la norma de sus vecinos.

¿A cuál de los tres le das la victoria? ¡Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador este viernes en Cuerpos especiales!