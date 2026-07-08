¿Qué ha pasado y por qué se ha separado el grupo canario Nueva Línea?

La agrupación canaria Nueva Línea, que ha experimentado un ascenso vertiginoso durante los últimos meses, ha anunciado que sus vocalistas ya no forman parte de la formación.

La noticia ha conmocionado al panorama musical de las Islas Canarias: Nueva Línea se separa. La agrupación, una de las más populares en las clásicas verbenas que se celebran en el archipiélago, ha experimentado un éxito vertiginoso durante los últimos meses gracias a la popularización en redes sociales de su canción Noche de copas y llegando incluso a colaborar con Quevedo en su nuevo álbum.

Una exposición sobrevenida para una formación de estas características que, sin embargo, también ha traído consigo diferencias entre sus integrantes. Tal y como indica el comunicado oficial de la gerencia de Nueva Línea, durante el último tiempo han surgido "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo", desembocando en la desvinculación de la formación por parte de sus vocalistas Alicia, Sofía, Raquel y Mayte.

Una circunstancia, además, que se sucede durante la temporada de verano, cuando el grupo tiene agendados varios compromisos en el archipiélago, aunque desde la dirección aseguran que "el resto de la formación continúa unido y plenamente comprometido con este proyecto".

Gran revuelo en redes sociales

La separación de Alicia, Sofía, Raquel y Mayte del resto de la formación ha generado un gran revuelo en redes sociales, con varios seguidores adjuntando diferentes clips que apuntarían a estas discrepancias. Uno de los más virales es la entrevista que las cantantes ofrecieron al portal sevillano 101tv, en el que se vivieron momentos de tensión debido a la necesidad de que la entrevista se concediese de forma coral.

Por otro lado, el periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que traslada las explicaciones por parte de la gerencia de Nueva Línea acerca de cómo se ha fraguado esta separación. Una división que, en base a esta información, habría partido de las propias vocalistas " de manera unilateral" por las discrepancias que existían en cuanto a los contenidos publicados en redes sociales entre las cantantes y la dirección.

Hacia una etapa independiente

Desde que se hizo pública la separación, Alicia, Sofía, Raquel y Mayte han mantenido el silencio como respuesta a la polémica, aunque hay quienes indican que podrían estar preparando una nueva etapa independizadas de Nueva Línea.

Una teoría que se apoya en el cambio de imagen de perfil que todas han llevado a cabo en su perfil personal de redes sociales, manteniendo una estética uniforme de tipografía blanca sobre fondo negro, por lo que mantendrían sus carreras ligadas entre ellas.