Arde Bogotá lanza por sorpresa la balada 'Bigger Splash', segundo single de su próximo álbum

Si Instrucciones fue para dar una pincelada del nuevo estilo de Arde Bogotá, ahora la banda deja claro el camino musical que toma con Bigger Splash, el que será el segundo single de su próximo álbum.

Con el mismo modus operandi que con su primer adelanto, el grupo formado por Antonio, Dani, Pepe y Jota dejó caer hace unos días que se avecinaba un nuevo lanzamiento. De hecho, lo hacían con un nuevo corto de Asensio Belmonte, responsable Técnico de la fábrica de MCGS, el universo que Arde Bogotá está tejiendo para su próximo proyecto. Y la publicación adelantaba el nombre de la canción.

Bigger Splash vuelve a los sonidos de balada que conquistan en el repertorio de Arde Bogotá. Con la guitarra, el bajo y la voz de Antonio en su plenitud, el grupo promete hacer emocionarse a todos sus fans, tanto desde sus casas como en los conciertos.

"Hemos escuchado mucho post punk, hemos vuelto al grunge y también al flamenco y a la música tradicional española, y nos hemos escapado de todo", adelantó la banda en una entrevista para Europa FM, concretamente sobre los estilos en los que se han inspirado para su tercer disco, que, aunque no nos desvelan una fecha exacta, nos cuentan que está previsto para ver la luz este 2026.