Justin Bieber se une a Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial de fútbol 2026

¡Sorpresa en la final del Mundial!

Cuando ya solo quedan diez días para su celebración y solo ocho equipos siguen en competición, la FIFA se ha desmarcado anunciado nuevas incorporaciones artísticas al espectáculo del descanso del partido.

Justin Bieber se une a Shakira, BTS y Madonna y formará parte del show dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El cantante canadiense, al que vimos en abril en Coachella, ha sido uno de los últimos artistas anunciados por la FIFA, que aprovechando la jornada de descanso ha compartido nuevos detalles del show al que también se unen Burna Boy, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus con Coldplay.

"¡¡¡Un GRAN GRACIAS a ti querido Justin por unirte a nosotros en el Halftime Show más emblemático e increíble de la historia!!!", señala el presidente de la FIFA Gianni Infantino en su anuncio en redes. "¡Y una vez más, un GRAN GRACIAS querida Shakira, Madonna, BTS, Chris y todos los artistas fantásticos! ¡Estás haciendo historia por una noble causa e impactando el mundo!".

Cuánto durará el show del descanso de la final

En su comunicado, Infantino añade también el dato más esperado por los fans de la competición deportiva y los amantes de la música: cuánto durará el descanso de la final.

"Será la actuación musical de 11 minutos más vista en la historia", escribe sobre la actuación organizada en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA que busca recaudar 100 millones de dólares para fomentar la educación infantil en todo el mundo.

"No hay nada más importante que la educación", dice el comunicado de este organismo que busca ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de fútbol para los niños de todo el mundo.

La música ha sido clave desde que arrancó el Mundial de fútbol 2026 con una triple ceremonia de inauguración en México, Estados Unidos y Canadá. La primera, en el conocido como Estadio Azteca de Ciudad de México, contó también con Shakira, en la segunda en Canadá estuvo Alanis Morissette y a la tercera en Los Angeles se sumaron Katy Perry y Anitta.