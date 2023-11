Arde Bogotá, Viva Suecia, Alaska... Los grupos y artistas que tienen nombres de ciudades o países

A todos nos sonará el nombre de Arde Bogotá. El grupo de Cartagena acaba de copar todos los titulares con su nominación a los Latin Grammy 2023 celebrados el pasado 16 de noviembre en Sevilla y ha hecho sold out en su concierto en el WiZink Center de Madrid el próximo 2024, dentro de un año y un mes. No cualquiera hace eso. De hecho, muy pocos.

La banda está saboreando su mejor momento, que ha llegado con su último disco, Cowboys de la A3, y Alba Cordero se ha puesto a pensar en todos los grupos de música que, como ellos, llevan en su nombre la mención a algún país o lugar del mundo, así que ha hecho una lista con algunos de ellos.

Con ellos seguimos en la Región de Murcia, y también en el WiZink, donde el grupo también ha agotado todas las entradas para su show el 2 de marzo de 2024. De sold out en sold out.

A Alba le gusta la idea de que eligieran Suecia por el éxito innegable del país en Eurovisión, con artistas como Abba o Loreen, así que elegimos creérnosla.

Conociendo Rusia

La verdad es que hay que estar muy seguro para añadir un "viva" al nombre de un grupo antes de un país, porque nunca sabes cuando puede declarar una guerra a otro, así que los argentinos de Conociendo Rusia son más cautos y se inclinan por "conociendo". Han colaborado con artistas como Leiva, Fito Páez, Elsa o Elmar.

Portugal. The Man

No solo el norte de Europa protagoniza el nombre de las bandas. Este grupo estadounidense quiso desde el inicio de su carrera buscar un país para que formara parte del nombre del grupo. El ganador fue Portugal.

